Salah Jamal, escritor palestino: «Ya no es una guerra, se ha demostrado que es un genocidio»

Perfecto conocedor del conflicto palestino-israelí, Salah Jamal (Nablus, 1951), presentó ayer su libro Nakba: 48 relatos de vida y resistencia en Palestina, en el cual relata su «biografía» a través de la que repasa las últimas décadas del conflicto. Durante el acto, que se llevó a cabo en la sede de CCOO en Palma, también llevó a cabo un análisis sobre la situación actual del conflicto.

Este médico, historiador y escritor se vio obligado a abandonar su tierra natal, Palestina, en la década de los 70 para aterrizar en Barcelona y arrancar su carrera.

¿Qué podremos encontrar en su libro, Nakba: 48 relatos de vida y resistencia en Palestina?

Se podría decir que es una especie de crónica familiar que parte desde la Nakba del 48, y que explica un poco la historia de mi familia. Representa básicamente a las familias palestinas, porque todas, de un modo u otro, pasaron por lo mismo. También explico historietas que me pasaron a mi, se trata de una obra claramente biográfica, con hechos reales y sin salsa ni imaginación.

La presentación de su libro ha coincidido con un momento álgido de la guerra.

De entrada ya no es una guerra. Se está demostrando que es un genocidio, más que una guerra. Pese a que el libró salió hace un par de años, vale para hoy en día, porque son historias en forma de vida, de resistencia a todas las tragedias que ha sufrido el pueblo, no solo a la ocupación. Yo lo explico desde los ojos de un niño por así decirlo, de una forma que a veces hasta roza la comedia. Incluso a veces me decían que había dosificado la tragedia. No era mi intención, pero cuando tu explicas una tragedia, frotas un poco y aparece la comedia.

Pedro Sánchez aseguró que reconocería al pueblo palestino. Usted, como palestino de nacimiento residente en España, ¿qué espera del país?

España forma parte de la Unión Europea y muchas veces utilizan únicamente la palabra, que al final no tiene efecto, excusánsdose en que tenemos que ir a una con la Unión. Entonces esa es una buena excusa para terminar sin hacer nada tangible. Pedro Sánchez ha dado un paso más que los demás países, pero pese a ser una muestra más atrevida, sigue siendo un discurso verbal. Aún así, es de agradecer, porque a día de hoy todo aquello que se salga del marco de la política de Estados Unidos, recibe los ataques del lobby sionista y de Israel. Basta recordar cuando acusaron a Sánchez de apoyar a Hamás.

Qué mensaje tiene para aquellos que temen posicionarse.

Hay una frase muy buena que resume un poco lo que ocurre: “Lástima que la buena gente no actúa”. Hay Mucha gente aquí de buena fe, que tienen una idea, un pensamiento, a favor del pueblo palestino, y no actúan. Me refiero a que se oiga su voz, que se les note. A veces parece que no hemos aprendido del holocausto y otras catástrofes que han ocurrido a lo largo de los años. Y no me refiero al sentido de hacer entradas militares. Sino que me refiero a alzar nuestras voces, a saber explicar de forma alta y clara que no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo. Que tenemos que actuar, porque si no hacemos nada, demostramos que no hemos aprendido nada de las últimas masacres.