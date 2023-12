Una mujer que acusó a su exmarido de violación, malos tratos y amenazas en Manacor se desdice en el juicio: "Fue sexo consentido" «No me violó», «se comunicaba conmigo porque, como cualquier padre, estaba preocupado por su hijo», «venía a casa cuando yo no estaba», «no recuerdo que me amenazara con difundir el vídeo íntimo», asegura la denunciante ante el tribunal El fiscal mantiene la petición de 19 años de cárcel para el acusado y afirma que la víctima sufre síndrome de Estocolmo