Las infracciones por el mal uso del carril Bus VAO se quedan sin sanción

El Consell de Mallorca no ha propuesto hasta ahora ninguna sanción económica contra los conductores que viajan solos en su vehículo y que utilizan el denominado carril Bus VAO para llegar antes a la entrada de Palma.

Este carril, que transcurre desde el aeropuerto hasta la entrada de la capital, únicamente puede ser utilizado por los autobuses de transporte, por los taxis o por los vehículos particulares en los que viajan un mínimo de dos personas. Sin embargo, esta norma no se cumple y es habitual observar como conductores que van solos en su coche invaden este espacio específico de circulación, lo que supone incumplir las normas de tráfico.

Según han reconocido fuentes de la institución insular, en el tramo viario de esta autopista no existe ningún mecanismo técnico que pueda detectar esta irregularidad en la circulación. En el mercado existen aparatos que podrían «cazar» sin dificultad a estos conductores infractores. Sin embargo, el Consell de Mallorca no dispone de ellos y no está previsto adquirirlos, entre otras cosas porque el actual equipo de Gobierno está en contra de este carril y se comprometió en la campaña electoral a eliminarlo. De momento no se ha podido cumplir dicho compromiso, porque la eliminación necesita la autorización de la Dirección General de Tráfico, que esta semana ha anunciado al Consell su negativa a que se quite dicho carril.

Al no contar con ningún sistema técnico que pueda determinar qué conductores incumplen estas normas circulatorios, lógicamente tampoco se puede instar una sanción económica por esta infracción de tráfico.

Este polémico carril se creó en la anterior legislatura, con la excusa de que era una posible solución para evitar las acumulaciones de tráfico que se producían en horas punta en el tramo de entrada a la ciudad de Palma. El objetivo era potenciar el transporte público, primando sobre todo a los vehículos donde viajaban varias personas, obligando al mismo tiempo a los conductores que iban solos a sufrir las consecuencias del colapso que se produce casi todos los días al acceder a la ciudad.

El equipo que preside Llorenç Galmés defiende que este carril, además de no resolver el colapso que se produce en las horas puntas de circulación, ha generado más perjuicios que beneficios para los conductores. Y, sobre todo, lo que se denuncia es que ha aumentado el nivel de siniestralidad, ya que se considera que el trazado es muy peligroso, tanto en la entrada, como en la salida del carril. De hecho, el número de accidentes prácticamente se ha doblado en el último año, según demuestran las estadísticas.

Sin embargo, la DGT no ha tenido en cuenta estas cifras de siniestralidad. Lo único que acepta es que este carril se utilice únicamente durante las horas punta, pero no ha especificado el tramo horario donde se limitará la circulación por este tramo viario.

El Consell de Mallorca se ha mostrado dispuesto a acudir a los tribunales si la DGT no cambia de opinión. La institución defiende sus competencias en la organización de la red viaria de Mallorca y entiende que los informes técnicos, que reclaman la eliminación del carril, deben ser prioritarios frente a otros criterios.

