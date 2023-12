Una pareja extranjera ha tenido que abandonar su casa en Sencelles, donde había invertido todos sus ahorros, porque un matrimonio de antiguos empleados ha decidido quedarse a vivir en la vivienda de invitados.

La presencia de estos dos okupas provoca continuos enfrentamientos con los dueños, que sufren insultos y amenazas, y al no poder aguantar más esta situación y por las pesadillas que están sufriendo los niños, al no sentirse seguros en su propia casa, han decidido marcharse. Mientras tanto, la pareja sigue viviendo, sin pagar nada, en esta propiedad y han anunciado que no piensan marcharse. Solo se irán cuando encuentren una casa de alquiler de parecidas características, a un precio no superior a los 600 euros. Es una excusa para no irse, porque saben que a ese precio es imposible encontrar una vivienda como la que están viviendo.

Violeta, la propietaria, a la que le cuesta controlar las lágrimas cuando explica la difícil situación que atraviesa, detalló que debido a que tienen cuatro hijos menores, necesitaban la ayuda de una persona. Publicó un anunció en internet, ofreciendo casa gratis a cambio de que esta persona se encargara de la limpieza de la vivienda principal de la finca, así como del cuidado de los niños.

A esta anuncio respondió una mujer, que aceptó la oferta. Se instaló junto a su pareja en la casa de invitados. Los dueños de la finca se dieron cuenta que se habían equivocado de persona. La mujer no limpiaba la casa y desatendía a los niños. Además, era frecuenta que su marido se emborrachara y se mostrara muy violento. Los dueños optaron por despedir a la empleada, pero anunció que no se marcharía de ninguna manera de la casa y lo ha cumplido. Desde entonces ha pasado casi dos años.

La distancia entre la vivienda principal y la casa de invitados es de unos tres metros. Violeta afirma que el marido de su empleada intentó agredir a su pareja con un martillo. Esta agresión fue denunciada, pero no ha tenido ninguna consecuencia. Es frecuente que este hombre salga a la terraza desnudo y no le importa que los niños le vean sin ropa. Cuando le han llamado la atención, el hombre ha respondido con insultos y amenazas a los dueños de la finca.

La propietaria también ha sufrido muchas amenazas verbales de la pareja, además de insultos, que se han proferido delante de los niños. Algunas de estas disputas han sido grabadas y estas pruebas han sido remitidas al juzgado, que de momento no ha resuelto la situación.

La Policía Local ha visitado varias veces la propiedad, a requerimiento de los dueños, pero los agentes no han podido hacer nada para la pareja de okupas abandone la casa. Hace varios meses Violeta, después de ser amenazada e insultada, acudió al juzgado para presentar la enésima denuncia. Solicitó una orden de alejamiento contra los moradores de su casa de invitados. Sería una forma por la que se verían obligados a marcharse. Sin embargo, esta petición fue desestimada.

La mujer extranjera afirma que “está desesperada porque no entiendo como no existe algún método legal que obligue a estas personas a que dejen la casa”, ya que no solo no abonan ninguna renta, sino que tampoco pagan la luz, ni el agua y, además, presumen de que han realizado roturas en el interior.

El hombre también fue denunciado por amenazar a unos familiares de los propietarios, que estuvieron viviendo varios días en la finca de Sencelles.

Los dueños no aguantaron más esta situación, sobre todo debido a que “los niños pequeños empezaron a sufrir pesadillas por la noche y tenían miedo de estar en su propia casa”. Por ello, decidieron dejar la finca y alquilar un piso en Palma. Mientras los dueños se marchan, los okupas residen en una lujosa casa y disfrutan de la piscina de la finca. Ahora mismo ya no hay nadie que les moleste.

Primero se trasladó la mujer y los cuatro niños a esta vivienda de Palma. Después lo hizo su pareja. El hombre, en verano, decidió quedarse en su casa porque iba a recibir la visita de sus familiares. Sin embargo, la visita “se convirtió en un infierno, porque los okupas empezaron a insultar a nuestros invitados y les decían que se marcharan”, relata la mujer. El hombre, sin permiso, se iba a refrescar a la piscina, sin importarle que los familiares estuvieran nadando.

En las grabaciones se comprueba que en ocasiones el hombre se levanta por la noche, aparentemente en estado ebrio, y empieza a insultar a los dueños, que están durmiendo, y dedicándoles cortes de manga.