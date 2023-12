A diferencia de la enmienda para la libre elección de lengua, el Partido Popular si votó a favor de una propuesta de Vox para contratar más inspectores en los centros frente al «adoctrinamiento» en las aulas. En este sentido, los populares apoyaron a los ultraconservadores para presupuestar 200.000 euros con el objetivo de «reforzar la plantilla de inspectores en educación para preservar la enseñanza y la ausencia de intromisiones ideológicas». Una iniciativa que ha sido rechazada por parte de los grupos de la izquierda al considerarlo «una persecución» al profesorado.

Un voto a favor que no se produjo respecto a la libre elección de lengua, donde los populares se abstuvieron y tumbaron los 20 millones de euros que exigen sus socios para aplicar el plan lingüístico. La abstención de los populares, unida al voto en contra de toda la oposición, ha provocado que la enmienda de los ultraderechistas haya sido rechazada y no entre de momento en las cuentas autonómicas. Un hecho que dificulta la aprobación de los presupuestos ya que Vox defiende que no los respaldará si no recibe dicha cuantía para aplicar el plan lingüístico. Por otro lado, los populares sí han votado a favor de la enmienda de Vox para aumentar plantilla de inspectores educativos para preservar la enseñanza frente a las "intromisiones ideológicas".

Una vez que la iniciativa de Vox ha sido rechazada en comisión, el PP tiene todavía una semana por delante para negociar con los ultraconservadores y llegar a un acuerdo para introducir dicha partida en el debate definitivo de los presupuestos. No obstante, la presión aumenta para el Govern ya que ambas formaciones siguen todavía lejos de un acuerdo y Vox sigue apretando para conseguir los 20 millones de euros para su medida estrella.