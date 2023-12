El Partido Popular ha respondido al órdago de Vox tumbando en comisión los 20 millones de euros que exigen sus socios para aplicar la segregación lingüística en las aulas durante el primer cuatrimestre del próximo curso. La abstención de los populares, unida al voto en contra de toda la oposición, ha provocado que la enmienda de los ultraderechistas haya sido rechazada y no entre de momento en las cuentas autonómicas. Un hecho que dificulta la aprobación de los presupuestos ya que Vox defiende que no los respaldará si no recibe dicha cuantía para aplicar el plan lingüístico. Por otro lado, los populares sí han votado a favor de la enmienda de Vox para aumentar plantilla de inspectores educativos para preservar la enseñanza frente a las "intromisiones ideológicas".

Una vez que la iniciativa de Vox ha sido rechazada en comisión, el PP tiene todavía una semana por delante para negociar con los ultraconservadores y llegar a un acuerdo para introducir dicha partida en el debate definitivo de los presupuestos. No obstante, la presión aumenta para el Govern ya que ambas formaciones siguen todavía lejos de un acuerdo y Vox sigue apretando para conseguir los 20 millones de euros para su medida estrella. De hecho, ayer eliminaron más de 20 artículos de la ley de Presupuestos, algo que jamás había sucedido anteriormente en el Parlament. También a través de su abstención Vox dejó caer una gran cantidad de enmiendas presentadas por el PP, que deberán ser votadas en el mismo Debate de los Presupuestos la próxima semana. "20 millones o no habrá presupuestos" Vox ha sido muy claro respecto a esta cuestión, lanzando un ultimátum al Govern: o el Ejecutivo acepta incluir la partida de 20 millones de euros para aplicar la libre elección de lengua en el primer cuatrimestre del próximo curso o Vox tumbará las cuentas autonómicas. A pesar de que desde el Partido Popular consideran que la cuantía que exigen sus socios «es elevada», estando dispuestos a estudiar una cifra menor, fuentes de Vox apuntan a que los 20 millones no son negociables y amenazan con volver a actuar como lo hicieron con el techo de gasto. "No apoyaremos los Presupuestos de esta comunidad autónoma si no se dota con 20 millones de euros al plan. "Intento siempre ser muy claro: es una condición sine qua non", expresó el pasadó lunes el portavoz adjunto Sergio Rodríguez. Vox deja claro que no hay margen de negociación: deben ser "como mínimo" 20 millones de euros.