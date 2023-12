El Govern se plantea prorrogar en 2024 la gratuidad del tren y los autobuses interurbanos de Mallorca que se ha aplicado este año con los fondos que confía en que vuelva a aportar el Ejecutivo central. El portavoz del Govern, Antoni Costa, explicó en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern que la gratuidad continuará el año próximo si el Gobierno central se compromete a volver a dedicar a ese fin los 43 millones de euros que ha transferido este año. «No hace falta tener unos presupuestos aprobados (...), nos conformamos con una declaración del Consejo de Ministros», explicó Costa.

Como ya ha manifestado en anteriores ocasiones, el vicepresidente cuenta con que el Gobierno de Pedro Sánchez aplicará para Balears el mismo criterio que con Canarias, donde ha prometido que financiará la gratuidad del transporte público.

Asimismo, el portavoz advirtió que será complicado por parte del Govern soportar la financiación del transporte público en el caso de que el Ejecutivo central no lo financie. «No es la misma decisión si hay o no financiación por parte del Estado. Nos enfadaría mucho que hubiera financiación para Canarias y no para Balears». De hecho, el portavoz del Govern confía en que la respuesta por parte del Gobierno se produzca de forma inminente sobre esta cuestión. «Necesitamos que se pronuncien, es una cuestión que hace meses que se está debatiendo. Hemos enviado a todos los ministerios un conjunto peticiones pero no hemos recibido respuesta. Confiamos en que se pronuncien lo antes posible», concluyó.