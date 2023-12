El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, ha pedido por primera vez y de forma oficial perdón a las víctimas después de conocerse que contrató a un acusado de agresión sexual y atacar a un agente de la policía: "Si las víctimas se han sentido mal porque no haya pedido perdón lo hago ahora, no tengo ningún inconveniente".

La presidenta aseguró el pasado martes en el Parlament que "Costa pidió perdón a la víctima y yo me sumo" a pesar de que el portavoz del gobierno no mencionó en ningún momento a la denunciante que sufrió la agresión en su intervención exculpatoria del lunes. Costa también ha hablado sobre la posición de Marga Prohens respecto a este caso: "Le hubiera gustado que no hubiera producido, igual que a mí, pero me ha trasladado que debemos seguir trabajando en beneficio de los ciudadanos".

El portavoz del Govern ha asegurado que ya ha dado "todas las explicaciones que se me solicitaron" y ha confesado que "si hubiera hecho una valoración adecuada, no se habría producido la contratación". En este sentido, el vicepresidente del Govern considera que "reconocer el error y pedir disculpas" es suficiente y, por tanto, descarta dejar el cargo como pide la oposición: "Me he equivocado, pero este hecho no implica que deba presentar la dimisión".

Asimismo, el portavoz ha expresado que "infravaloré la importancia" del caso y decidió tomar medidas cuando pudo leer el auto: "Cuando vi la relevancia que tenía tomé una decision inequivoca".