La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, aseguró que no se siente «cómplice» del correo que envió su número dos y secretario general, David Lozano, incitando a sus funcionarios a ir a la huelga del sindicato de Vox. En respuesta a una pregunta de la diputada socialista Mercedes Garrido en el pleno del pasado martes, la consellera explicó que no tiene ninguna intención de cesar a Lozano del cargo y ratificó su figura. «Quiero dar todo el apoyo y agradecimiento por el trabajo que hacen cada día el secretario general y el personal de la secretaría que no han pasado buenos días».

Asimismo, Cirer le quitó hierro al asunto, defendiendo que el mail enviado desde la propia conselleria fue un simple error. «No han cometido otra cosa que una equivocación que podemos cometer cualquiera de nosotros sin la intencionalidad atribuida. La redacción del correo no tiene ninguna palabra que incite o invite a ninguna actuación, sino que adjunta la convocatoria de huelga». No obstante, el secretario general de Catalina Cirer no solo se limitó a adjuntar a los trabajadores el documento de siete páginas en el que se justifica la huelga general con «motivación mixta, política y laboral». También les anunció que, «en un próximo correo, el departamento de personal de nuestra Conselleria os remitirá las indicaciones pertinentes sobre el fichaje, permisos, etc.»