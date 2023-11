Prohens promete a los hoteleros «aparcar los planes de decrecimiento»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, prometió ayer a los hoteleros «levantar la moratoria turística y aparcar los peligrosos planes de decrecimiento». Lo hizo durante la clausura del XIX Congreso de Hoteleros Españoles que se celebró ayer en el Palau de Congressos de Palma. Un acto en el que la presidenta se deshizo en elogios hacia el sector, anunciando la creación de una nueva normativa turística en las islas. «Estamos trabajando en una ley que levante la moratoria y mantenga la libre competencia para que Balears siga siendo una tierra de oportunidades, minimizando los aspectos negativos para que no repercutan en el entorno». La eliminación de dicha moratoria está recogida en el pacto de gobernabilidad firmado entre el Partido Popular y Vox.

Asimismo, la líder del Ejecutivo salió en defensa del papel de los hoteleros en las islas. «Con este Govern se ha acabado lo de criminalizar a los empresarios desde las administraciones públicas. Se preocupan por el bienestar y la calidad de vida de sus empleados». Prohens también recalcó en su discurso que el turismo «es nuestra principal industria» y prometió un mayor apoyo institucional desde el Govern. Por otro lado, en el acto de clausura del Congreso de Hoteleros Españoles, el primero que se celebraba en Balears, estaba previsto que acudiera el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi.

No obstante, finalmente no pudo acudir y en su lugar envió un breve vídeo analizando los retos que tiene esta área. «Hay que trabajar para mejorar la competitividad y la productividad, es la gran asignatura pendiente de la economía española. Se tienen que llevar a cabo políticas muy específicas para situar al turismo como una actividad estratégica en este país». Por su parte, Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), volvió a lanzar un mensaje muy crítico a la clase política. «Le pedimos a las administraciones públicas que, primero, se pongan de acuerdo entre ellos y, segundo, que confíen en el trabajo de un sector que no ha parado de dar alegrías a nuestro país».

En la jornada de cierre del Congreso Hotelero se repartieron varias distinciones a personalidades del sector turístico. Entre ellas destacó la distinción hotelera de honor para Pilar Güell, cofundadora de RIU Hotels & Resorts, madre de Carmen y Luis Riu, y el anfitrión de honor para Juan Llull, fundador de la cadena Hipotels. También se reconoció la labor de los grupos mallorquines Piñero, Garden y Fluxà.