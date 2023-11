El Partido Popular y Vox aprobaron ayer en tiempo y forma los Presupuestos para 2024 después de tumbar todas las enmiendas a la totalidad presentadas por los partidos de la izquierda. A diferencia de la situación que vive el Govern, donde Vox llegó a tumbar el techo de gasto y amagó con dificultar el trámite parlamentario después de decidir no entrar en el gobierno autonómico, en el Consell ambos partidos exhiben una gran sintonía.

El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, agradece a los dos partidos, así como a todos los consellers, su apoyo para sacar adelante los Presupuestos, «especialmente en estos últimos meses para dar solución a los problemas que nos hemos encontrado debido a la herencia recibida».

Galmés asegura que el hecho de aprobarlos en tiempo y forma evidencia que son un gobierno «sólido y estable que piensa en el interés general» y reivindica que uno de cada dos euros del presupuesto, alrededor de 351 millones, se destinen a políticas sociales, con aumentos importantes en el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) o la dirección insular de Familias.

La portavoz del PSOE en el Consell, Catalina Cladera, advierte que los presupuestos para 2022 son «ilegales porque vulneran la Ley de Haciendas Locales» y anuncia que presentará una reclamación para que las cuentas sean rehechas y reflejen la realidad de los ingresos presupuestarios previstos para el próximo año. Cladera denuncia el «agujero presupuestario de 8,5 millones de euros» y destaca que el informe de intervención detalla que la aportación estimada del Govern será de 420 millones de euros a pesar de que el conseller de Hacienda, Antoni Costa, dijo que la aportación finalmente sería de 411,5 millones: «Prohens ha birlado 8,5 millones de euros a Llorenç Galmés».

Més per Mallorca votó en contra de los presupuestos «por responsabilidad, convicción y compromiso ciudadano» ya que, según defiende su portavoz Jaume Alzamora, las cuentas presentadas por PP y Vox son «un retrato fiel del retroceso y ponen negro sobre blanco aquello que hace cinco meses que ocultan». Así, acusa a Galmés de presentar unos presupuestos «sujeto a las obsesiones de Vox» e incluso denuncia que el presidente insular está «atado de pies y manos» por sus socios: «Usted no ha tomado y no podrá tomar ninguna decisión sin contar con el beneplácito de aquellos que sí que mandan y, sobre todo, de aquellos que a pesar de no creer en esta institución le tienen atado de pies y manos. Su presidencia está tutelada y su presupuesto, también».

Vox celebra la aprobación de los presupuestos porque, a pesar de no recoger los «objetivos primordiales» de la formación, permitirán reducir las ayudas a los «estómagos agradecidos» del anterior equipo de gobierno, en relación a las entidades catalanistas: «Rebajamos las partidas destinadas a la imposición lingüística y a la apología del separatismocatalán en nuestra isla».

Por su parte la portavoz del PP, Núria Riera, reivindica la «solidez» de la coalición porque ha posibilitado que haya unos presupuestos en tiempo y forma con los que «cumplir con la palabra dada a los ciudadanos» durante la campaña electoral.