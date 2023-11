El Partido Socialista ha exigido el cese de forma inmediata de David Lozano, secretario general de Asuntos Sociales y número dos de Catalina Cirer, después de incitar a los funcionarios a ir a la huelga del sindicato de Vox. "No se trata de un error, es una ilegalidad. Está vulnerando el derecho a la libertad sindical, este Govern ha perdido cualquier consideración de respeto al Estado de Derecho" ha expresado el portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela.

En este sentido, asegura que están estudiando la posibilidad de enviar el caso a la Fiscalía y piden explicaciones por parte de la presidenta Marga Prohens. "En pocos meses este Govern está haciendo cosas respecto a la utilización de las instituciones púbicas que no se habían visto nunca. No sé que intereses tienen en favorecer la huelga de este sindicato pero es una ilegalidad y David Lozano no merece estar ni un minuto más ocupando el cargo".

Por su parte, Més per Mallorca también se ha mostrado crítico con la actuación del secretario general de Asuntos Sociales. " Un alto cargo no puede actuar en caso de huelga en ningún sentido, ni coaccionando ni animando a los trabajadores y mucho menos en la Administración, es de obligado cumplimiento. Se tienen que dar explicaciones y evaluar si se ha llevado a cabo un incumplimiento de la legalidad", ha expresado el portavoz de la formación ecosoberanista, Lluís Apesteguia.

El número dos de Asuntos Sociales, David Lozano, ha remitido por escrito desde el mail oficial del departamento al personal de la Conselleria la convocatoria del paro a nivel nacional del sindicato Solidaridad, afín a la ultraderecha. El secretario general de Catalina Cirer no solo se limita a adjuntar a los trabajadores el documento de siete páginas en el que se justifica la huelga general con «motivación mixta, política y laboral». También les anuncia que, «en un próximo correo, el departamento de personal de nuestra Conselleria os remitirá las indicaciones pertinentes sobre el fichaje, permisos, etc.». En ningún momento informa sobre el perjuicio económico que causa en cualquier trabajador la no asistencia al lugar de trabajo por secundar una huelga.