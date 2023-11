La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha respondido al manifiesto crítico por parte de más de 450 docentes respecto a la libre elección de lengua asegurando que "el documento firmado con Vox contiene todas las exigencias que nos hizo la comunidad educativa". En este sentido, la líder popular ha vuelto a reafirmar que no habrá segregación en las aulas. "No hay segregación porque no lo permite la ley educativa ni el Estatut. Se respetará la libertad de las familias pero también la autonomía de los centros y los docentes".

La Assemblea de Docents ha resurgido en los centros, con más de 450 profesores y maestros de 90 colegios e institutos han firmado un escrito llamando a la "reorganización" de las asambleas a nivel de centro educativo en el actual "contexto hostil" y contra la "criminalización" del colectivo, el "anuncio irresponsable" de la libre elección de lengua en la primera enseñanza, el futuro decreto de escolarización y el llamado 'pin parental', entre otras cuestiones. No obstrante, Prohens defiende que con la libre elección de lengua pactada con Vox no se producirá la ruptura de los consensos. "Si se respeta el Estatut, la ley de normalización lingüística y el decret de mínims no hay ninguna ruptura". Cuestionada sobre qué ocurrirá cuando los centros educativos decidan no aplicar la libre elección de lengua y los padres así lo exigan, Prohens traslada la responsabilidad a los propios docentes. "Está muy claro, autonomía y libertad de los centros, participación de la comunidad educativa y la última palabra la tendrán los equipos directivos". En cuanto al escrito firmado por los docentes, comenzó a circular de manera discreta hace dos días (tras algunas jornadas con docentes de varios institutos posicionándose públicamente contra el cambio en el modelo lingüístico) y en ese tiempo se han adherido 454 profesionales de centros públicos y concertados de Mallorca, Menorca e Ibiza con el objetivo de animar a la organización de asambleas de centros "y aportar argumentos que ayuden a situarse respecto a la actual coyuntura educativa".