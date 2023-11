El servicio de emergencias de Baleares 112 se ha visto afectado esta mañana por una avería, a nivel nacional, que ha sufrido la red telefónica de Movistar. Esta avería afecta únicamente a la línea fija, mientras que las líneas móviles han continuado funcionando con total normalidad.

Esta situación se ha producido alrededor de las once de la mañana. Debido a dicha avería, los ciudadanos que han llamado al número 112 han visto como sus llamadas no eran atendidas. En realidad, los operadores de la central de emergencia no podían escuchar la voz de la persona que reclamaba ayuda. La solución que se ha adoptado ha sido anotar el número telefónico desde el que se llamaba y a continuación los trabajadores del 112 se han puesto en contacto con esta persona a través de una llamada desde un teléfono móvil.

Fuentes del 112 han señalado que, pese a las dificultades, todas las llamadas han sido atendidas, gracias a esta solución urgente que se ha adoptado y que ha permitido tratar todos los casos urgentes que se solicitaban. De momento no existe ningún cálculo oficial del número de llamadas que se han visto afectadas por esta avería.

Una hora más tarde la solución, poco a poco, se ha ido restableciendo, de tal manera que los operadores han podido atender a los ciudadanos que se han puesto en contacto telefónico con la centralita del 112.

No consta que durante el tiempo que se ha mantenido la avería, que ha afectado a todas las comunidades autónomas, se haya producido ningún incidente de gravedad.