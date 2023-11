El Govern ha rectificado y asegura que cubrirá todas las becas de comedor para las familias que cumplen con los requisitos antes de finalizar el año. Así lo ha anunciado esta mañana el conseller de Educación, Antoni Vera, durante la sesión plenaria en el Parlament. "Quiero anunciar que dentro de este 2023 todas estas familias tendrán la ayuda de comedor que les corresponde". Durante este inicio de curso más de 2.000 niños no han recibido todavía la beca comedor pese a cumplir los requisitos de renta exigidos. Son los que en la convocatoria recientemente publicada aparecen en el listado de ‘ayudas concedidas sin derecho a prestación’.

Ante esta situación, la conselleria de Educación ha incorporado 738.909 euros más a los 8 millones de euros previstos inicialmente para dar cobertura a las 2.086 solicitudes que cumplían todos los requisitos pero quedaron sin asignación económica en la convocatoria de las ayudas para este curso 2023-2024.

Los ocho millones de euros destinados a las ayudas de comedor no bastaban para cubrir las necesidades de las familias de las islas: este año más de 9.400 beneficiarios cobrarán la ayuda por motivos socioeconómicos mientras que más de 2.000 no la han percibido todavía pese a cumplir los requisitos (aparte están las 5.000 familias excluidas por no cumplir las condiciones o por no haber presentado la documentación como corresponde). Ante esta situación, Vera ha explicado que el Govern "trabajará para cubrir todas las solicitudes que quedan pendientes".

Asimismo, el conseller ha defendido que estas ayudas no habían podido ofrecerse hasta ahora "por la falta de gestión" del anterior Govern. "La convocatoria de estas ayudas se publicó en el Boib el 1 de junio de 2023 cuando un servidor no habia cogido ni el acta de diputado. Deberían preguntarse ustedes porque no se hizo una previsión idónea o porque no se vinculó a otras convocatorias que si tenían remanentes".

Estas becas se conceden según una baremación que tiene en cuenta básicamente el nivel de renta y pueden cubrir entre el 25 y el 100% del coste del menú. Algunos, los que tienen menos ingresos, perciben así hasta 1.100 euros, otros 880, 770 o 550 euros. En la lista de beneficiarios que sí cobrarán ayuda no ha entrado ningún alumno de los que tienen reconocida una ayuda del 25% del coste del menú (275 euros).