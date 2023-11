Más de 4.500 argentinos residentes en Baleares acuden este domingo a las urnas para votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de su país, que enfrenta al peronista Sergio Massa (Unión por la Patria, UxP) con el candidato de ultraderecha Javier Milei (La Libertad Avanza, LLA). Según ha señalado la cónsul argentina en Baleares, Mónica Clarisa Avogadro, en las primeras horas de votación "estamos contando con una sorprendente afluencia de público".

Al mediodía las colas para introducir la papeleta en la urna eran interminables. Las mesas electorales se han abierto a las ocho de la mañana y permanecerán disponibles, "para todos los argentinos aptos para la votación", hasta las seis de la tarde. Según ha explicado Avogrado, está presivsto que, dado que "el resultado parece que va a estar bastante peleado entre ambos candidatos", los resultados no estén hasta la una de la madrugada (nueve de la noche en Argentina).

En la cuarta planta del edificio situado en el carrer Sant Miquel número 30, cada uno de los votantes, tras guardar cola pacientemente, ha ido pasando por las dos meses preparadas para la ocasión. Así, unos con más pesimismo y otros con más esperanza, han ido depositando su papeleta.

Marina Cimmina llegó a Mallorca hace algo más de año y medio con su marido y su hija pequeña "por el gobierno que hay actualmente" en el país de Sudamérica. Asegura que con su voto busca "que cambie el país". Relata tener bienes en su tierra y critica que no pueden venderlos "porque no te puedes traer el dinero de allí". Para ella los dos problemas más importantes son "la economía, que es un desastre, y la inseguridad". Afronta estas elecciones con pesimismo, ya que apunta que "no veo esperanza tras los comicios, porque no quiero que se queden los que están en el Gobierno, pero la otra opción me parece un desastre".

José Luis Cabanillas, por su parte, aunque comparte la difícil situación de su país, afronta los comicios con ganas. "Yo siempre digo que Argentina es un pozo con algo de agua que no se va a vaciar nunca y sé que aunque dentro de un tiempo, algo cambiará".

Todo listo en Argentina

Un total de 35.815.436 personas están censadas en Argentina para participar en la votación para elegir a quien ocupará la Casa Rosada a partir del 10 de diciembre y durante los próximos cuatro años.

La Cámara Nacional Electoral, órgano responsable del proceso, ha recordado las vías habilitadas para hacer denuncias después de que en las últimas horas LLA, la plataforma de Milei, apuntara a un posible fraude electoral, aunque sin presentar pruebas al ser convocada para ello.

En cuanto a la seguridad, se han movilizado 86.000 efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad nacionales y provinciales para custodiar las distintas etapas del proceso electoral.