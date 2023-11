El nuevo director general de IB3, Albert Salas: «Quiero representar la naturalidad lingüística con la que vivimos»

Albert Salas Domínguez (Binissalem, 1981) toma el relevo de Andreu Manresa tras ejercer como máximo responsable de comunicación del Real Mallorca desde 2017. Trabajó en IB3 durante doce años, entre 2005 y 2017, llegando a ser jefe de la sección de deportes. Ahora, seis años después, regresa a la que fue su casa.

¿Esperaba, tras haber sido propuesto como candidato por el PP, terminar recibiendo los apoyos no solo de Vox, sino finalmente también de Més per Mallorca y Més per Menorca?

Cuando el Partido Popular me propuso, me facilitaron los contactos de todos los grupos parlamentarios y al final ese era mi objetivo, poder hablar con todo el mundo. Mi objetivo era conseguir los máximos apoyos, más allá del actual pacto de Govern. Estoy contento, aunque esto no es una cosa de entrar y ya está, habrá un control parlamentario donde se verá el trabajo que se hace día a día y estaré sometido a este control. Lo importante es que se me ha escuchado más allá de líneas que puedan existir en el Parlament en relación a otros asuntos.

El Govern está llevando a cabo políticas lingüísticas con las que ha reducido el uso del catalán. Un ejemplo claro es la eliminación del requisito del catalán en la sanidad, que podría extenderse a toda función pública. ¿Seguirá el ente público la misma línea?

Al final el contrato macro de IB3 procede de su línea fundacional, que está en catalán. En el Parlament debe debatirse todo este tema, y serán los representantes políticos los que lo hablen. Yo estoy ahí para hacer mi gestión, en la que todo el mundo tenga cabida, que creo que la tienen. Yo creo que las lenguas unen, y en este sentido con el catalán, que sale en las líneas fundacionales de la casa, no quiero crear ningún tipo de polémica. Quiero representar esta naturalidad con la que vivimos el día a día en las Islas, más allá de que soy consciente de que en el Parlament puede haber debates que pueden implicar a la cadena, pero quiero hacer el trabajo que como director general tengo que hacer.

Durante la campaña para las elecciones autonómicas Jorge Campos, el candidato de Vox al Govern, aseguró que cerraría la radiotelevisión pública «por el bien de los trabajadores». Sin embargo, votaron a favor de su elección el pasado lunes.

Durante mi conversación con ellos no escuché en ningún momento esa idea, no se me ha trasladado. En ellos he notado proactividad e interés y en ese sentido no tengo nada que decir. Supongo que será un tema de programa, pero en lo que a mí me afecta y he hablado con ellos, han tenido un trato muy bueno conmigo, de sumar ideas y puntos de vista para IB3.

Vox asegura que le dieron su voto de confianza porque se comprometió a introducir el castellano en la radiotelevisión pública, así como también otras grandes reformas. ¿Llevará a cabo proyectos en castellano?

Al final se ha hablado con ellos como con los demás partidos, y todos me han hecho ver su punto de vista. Introducir cosas en castellano en los programas es algo que ya existe. Cuando ves los programas por la mañana, por la noche, en la televisión o en la radio, todo el mundo puede expresarse. Si hablamos de hilo conductor, actualmente es el catalán, pero todo el mundo se expresa como quiere y al final eso es un síntoma de la sociedad que tenemos, en la que más allá de los problemas políticos que pueda haber, convivimos. Al final eso es lo que IB3 debe demostrar.

Este viernes debe presentar unos presupuestos elaborados por el anterior director general interino, Jordi Bayona, en los que usted no pudo participar. ¿Afectará esto sobre su línea de actuación al frente de IB3? ¿Cómo los valora?

He visto la memoria de los presupuestos, he visto los números. Intentaremos exponer en la comisión parlamentaria este punto de vista que he comentado. También tengo que hablar con los grupos políticos y hoy voy a IB3 y hablaré con ellos. Hay que tener empatía en que se han hecho unos presupuestos a la espera de que llegase un nuevo director. Hablaré con ellos, con Jordi, con todos los que han conformado estos presupuestos y a partir de ahí los números son los que son e intentaremos exponer lo que yo veo, mi línea de actuación, que debe ir por esta parte digital. También abordaremos el tema de la producción propia.

¿Sabe ya si se ha realizado la auditoría y cuáles son sus resultados?. ¿Conoce los motivos que empujaron a realizarla?

No tengo conocimiento, es algo que supongo que cada vez que hay un cambio ocurre. Es algo que hoy hablaré con ellos, pero desde la Conselleria o el Govern no tengo ninguna información al respecto. Evidentemente cuando entras debe colocarse un nuevo equipo de gestión, y se debe revisar todo, pero no tengo información sobre eso. Supongo que es una cosa de la que me informarán.

IB3 se vio sometido a un proceso de internalización a principios de año y ahora los trabajadores reclaman una equiparación del sueldo al que deberían percibir como trabajadores públicos. ¿Cuándo se hará efectiva esta medida?

Es un proceso lógico a seguir. Al final hubo una internalización al final de la pasada legislatura y, siendo sinceros, parecía que este proceso se había llegado a la meta, pero no. Una falsa meta, que está muy bien quiero recalcar, pero todavía queda cruzarla completamente. Este es el reto, el de ocuparme de que se cruce ya realmente y la gente pueda centrarse en trabajar y no tener todos estos dolores de cabeza. Es un trámite en la función pública, aunque también debe empujarse desde la dirección general, lógicamente. Si estoy aquí es para ocuparme y preocuparme de que se logre. De escucharlos, lo primero de todo.

Toma el relevo de Andreu Manresa, quien se mantuvo durante ocho años en el cargo que desde ayer usted ostenta. ¿Qué valoración realiza sobre su paso por el ente público?

Él me nombró como jefe de deportes. Siempre digo que le estoy muy agradecido porque me presenté a un concurso y me eligió sin conocerme de nada. IB3· al final se enriquece de cada director general y Andreu ha sido un periodista muchos años y ha aportado su granito de arena. Al final ha sido el que más tiempo ha estado al frente y le ha tocado esta fase, ahora llego yo en otra y con un perfil diferente , ni mejor ni peor.