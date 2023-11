María Emilia Casas fue la gran protagonista del acto de homenaje que se celebró ayer tarde en el Colegio de Abogados. La expresidenta del Tribunal Constitucional, en el que estuvo durante doce años, recibió el premio a la igualdad, una distinción que agradeció por su especial significado.

Su visita a Palma coincidía con la presentación en el Parlamento la ley que amnistía a los políticos y activistas que tuvieron una participación destacada en los incidentes del Procés catalán. Si bien reconoció que había leído el texto de la ley que se ha presentado en el Congreso, no quiso pronunciarse sobre su posible inconstitucionalidad. Dijo que el hecho de que ya no forme parte de esta institución judicial, le impide valorar una ley, sobre todo cuando algunos partidos políticos han anunciado que la van a recurrir. Ante la pregunta de si en algún momento los magistrados del Constitucional reciben presiones, dado que han sido nombradas a propuesta de los partidos políticos, María Emilia Casas fue muy contundente: «en doce años en el tribunal jamás recibí una presión política. Además, no la hubiera permitido».

La que fue la primera catedrática del derecho del trabajo en España quiso destacar el trabajo fundamental que realiza el tribunal que presidió durante ocho años y en el que formó parte doce años. «El Constitucional realiza una tarea fundamental para interpretar la Constitución, que es una función clave en el Estado de Derecho».

El Colegio de Abogados celebró ayer la jura de los nuevos letrados. Se trata de Júlia Armengol Suquet, Natalia Colombás Rullán, Francisco García Nicolau, Pedro Gimeno Ferrer, Kirill Jigoulev Shcherbina, Sandra Machado Pérez, Lucía Martínez Espinosa, María Martínez Manera, Joaquín Antonio Peñarrieta Arrascue, Marta Rosselló Pulido y Manuel Valle Galán.

También se entregaron las insignias de oro a Sebastián Barceló Vidal, Jorge Chacártegui Cirerol, Josep Grimalt Llull, José María Juan de Sentmenat de Fontcuberta, Tomás Mir de la Fuente, Andrés José Moll Linares, Fausto Morell Trujillo, Rafael Ortiz Portela, Josep María Piña Aguiló y Antonio Verd Noguera.