La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, anunció ayer que la Abogacía de la Comunidad Autónoma ya tiene el texto de la ley de amnistía presentada este lunes por el PSOE y pondrá «todos los medios al alcance» para recurrirla ante el Tribunal Constitucional, como ya han advertido otras regiones presididas por el Partido Popular como Madrid o Andalucía: «Recurrimos para defender a todos los ciudadanos, ya se que contamos con el apoyo de Vox porque juntos formamos la mayoría social de estas islas».

La dirigente consideró que el texto pactado con los independentistas «atenta contra nuestro ordenamiento jurídico y nuestro sistema judicial, rompe la separación de poderes y va en contra del estado de derecho y de la Constitución».

Tildó el acuerdo de «inaceptable para cualquier demócrata» porque «todas las asociaciones» han acusado al PSOE de intromisión a la independencia judicial: «Es el acuerdo de la infamia porque estamos delante de unos hechos de una gravedad sin precedentes y de una deriva irresponsable ya que el PSOE ha renunciado a su papel como partido constitucionalista y de estado».

Prohens acusó a los socialistas de «llevar a la justicia ante Carles Puigdemont y no a Puigdemont ante la justicia» y denunció que el PSOE ha dejado de tener palabra: «Dijeron que no pactarían con independentistas y se ha pactado, que no habría amnistía y habrá amnistía, dijeron que no habría referéndum y han aceptado la figura de un relator».

Por su parte, Vox fue más allá en sus críticas al expresar que estos días los españoles están «padeciendo la codicia de un presidente en funciones que está dispuesto a perjudicar a su propio país con tal de continuar en el poder» y que es «capaz de traicionar a su propio pueblo y entregarle el poder a quien quieren destruirlo solo a cambio de su satisfacción personal, la ética no existe y la ley tampoco».

La portavoz de la ultraderecha, Idoia Ribas, aseguró que el Gobierno está dando «apariencia» de democracia cuando en realidad se está produciendo «la dominación del pueblo por parte de las élites políticas que lo someten».

Por este motivo, avisó de que seguirán organizando y acudiendo a todas las manifestaciones que se convoquen: «Actuaremos en consencuencia en las calles, en los tribunales y allí donde gobernemos, así que instamos al Govern a convocar manifestaciones institucionales y a protestar masivamente para que el clamor de la gente haga ver al mundo que en España se esta atacando algo tan sagrado como el estado de derecho».

Así, además de la denuncia presentada contra Pedro Sánchez, Vox se querellará contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ante el Tribunal Supremo «como responsables máximos» de la tramitación de la ley de amnistía.