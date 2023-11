Promoción Viaja gratis con Diario de Mallorca y Baleària

El Parlament aprueba la ley que suprime el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Baleares El texto incluye novedades porque a partir de ahora, a la hora de adquirir los inmuebles, se tendrá que consignar en la escritura pública el valor de estos bienes, que no podrá superar en cada caso el valor de referencia incrementado en un 20 por ciento Cuando no exista este valor de referencia o no se pueda certificar, ha explicado el conseller, lo que se tendrá en cuenta será el valor de mercado