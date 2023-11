Héctor Ruiz Martín, investigador y divulgador científico: "El uso de la tecnología que debe preocupar es el que se hace fuera de la escuela"

Investigador y divulgador científico. Trabaja en el ámbito de la psicología cognitiva de la memoria y del aprendizaje. Actualmente es director de la International Science Teaching Foundation. Este jueves participó en las V Jornadas de Investigación e Innovación Educativa con la ponencia ‘¿Cómo aprendemos? Una breve aproximación desde las ciencias cognitivas’

En estas jornadas de la UIB explicará [por este jueves] cómo aprende el ser humano, ¿cuáles son las claves?

Voy a hablar desde el punto de vista de cómo aprendemos a nivel cognitivo, es decir, qué es lo que tiene que pasar en nuestra mente para que aprendamos. Las claves son entender que nuestra memoria, que es nuestra capacidad de aprender cualquier cosa, no es solo la capaccidad de aprender de memoria, sino cualquier cosa, habilidades, conceptos, ideas. Se basa sobre todo en el significado para que recordemos nuestras experiencias. Por lo tanto es importante que cuando tratamos de aprender algo pensemos en su significado, que lo conectemos con aquellas cosas que sabemos, lo interpretemos a la luz de nuestros conocimientos previos y además que entendamos que el aprendizaje no es un proceso meramente receptivo,sino que que evidentemente empieza por una recpeción, una información. Tiene que llegar a nuestro cerebro, nuestras experiencias, pero para que realmente lo aprendamos lo que importa es lo que hagamos después, que pensemos en ello, que tratemos de explicarlo con nuestras palabras, que lo intentemos usar para resolver un problema, para interpretar una situación. Así que el aprendizaje es un fenómenos generativo, más que meramente receptivo.

¿Qqué hacemos mal a la hora de estudiar?

Algunas de las cosas no se hacen bien, más que mal. La cuestión es si ese aprendizaje va a ser duradero, transferible a nuevas situaciones y si va a ser funcional, es decir que con ello podamos hacer algo más que simplemente reproducirlo. Y de eso depende lo que hacemos cuando nos ponemos a aprender, entonces las cosas que no acabamos de hacer bien es aprender de memoria. Nos ponemos, especialmente en la escuela, a entender que lo que se nos pide es que aprendamos las cosas de memoria cuando en realidad nuestra capacidad de aprender se basa en el significado, más que no en los hechos concretos. Las personas no recordamos nuestras experiencias con exactitud, exactamente como fueron, sino que lo que hacemos cuando las tratamos de recordar es recordamos el significado, el trasfondo, y entonces reconstruimos los detalles en ese momento. Por lo tanto, cuando se trata de aprender, de lo que se trata es de elaborar la información, de darle significado. Aprender de memoria nos lleva a aprendizajes muy, muy efímeros. Y después lo que no se hace bien es pensar que el aprendizaje consiste en introducir información en nuestro cerebro, cuando en realidad lo más importante para aprender es aquello que hacemos en nuestro cerebro con esa información, cómo la procesamos. En ese sentido sabemos que muchos estudiantes se dedican a leer y releer, a copiar sus apuntes, copiar el libro de texto, subrayar y copiar lo subrayado para hacer un resumen que en realidad es un corta y pega, no es una elaboración, cuando lo que de verdad deberían hacer para que fuera más efectivo es ponerse a prueba, tratar de explicar lo que han aprendido como si se estuvieran evaluando.

Se explican Matemáticas, lenguas, Historia. ¿debería haber una asignatura que se centrara en cómo aprender todas esas materias?

Yo creo que no debería haber más asignaturas, porque ya hay muchas [ríe]. Pero sí que pienso que en todas ellas debería enseñarse a los alumnos a aprender. Es decir, fíjate, en todas esas asignaturas, lo que les pedimos es que aprendan, les facilitamos el acceso al objeto de aprendizaje, incluso les indicamos qué actividades deberían hacer para aprender, pero no les enseñamos realmente a ello. Las buenas estrategias de aprendizaje ayudan a que esos esfuerzos tengan más probabilidad de llegar a buen puerto y, por lo tanto, de evitar la frustración, la falta de motivación que lleva a un estudiante a pensar que los estudios no son lo suyo, cuando en realidad con buenas estrategias podría pensar otra cosa.

En los últimos años se ha hablado mucho de la gamificación como esa educación 3.0 que consigue que los alumnos aprendan 'de verdad'. ¿Qué opina de esta técnica?

Gamificar puede tener ciertas ventajas para cuestiones motivacionales, pero no tiene sentido tampoco plantearlo como que todo tiene que ser así. Es una herramienta más que nos puede ayudar para determinados objetivos de aprendizaje para facilitar una motivación que quizá de otra manera sería difícil lograr. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado en confundir que los alumnos estén motivados con que estén aprendiendo, porque la motivación per se no es nada, la motivación siempre tiene un objetivo, uno está motivado para lograr algo.A veces hay actividades que motivan a los alumnos, pero en realidad su atención, aquello que les está motivando, no tiene nada que ver con lo que se pretende aprender. Entonces, es clave, en cualquiera de estas metodologías, no solo asumir que porque los alumnos se han motivado y se han implicado y han jugado al juego educativo, han aprendido, hay que comprobarlo.

¿Son los profesores los culpables de que los jóvenes no interioricen los conocimientos?

[Risas] No, culpables yo creo que no. O sea, no es una cuestión de culpables. Cuando a los docentes les hablo de la ciencia del aprendizaje y de las estrategias de aprendizaje y de todo lo que sabemos desde las ciencias cognitivas sobre cómo aprendemos y qué podemos hacer para aprender mejor, siempre se sorprenden de cómo es posible que esto no lo supiéramos. Los docentes siempre están súper interesados en ello.Entonces, si tengo que señalar un culpable, creo que somos más culpables los científicos, porque sabemos todo esto desde hace décadas y por algún motivo no lo hemos transferido a quien más provecho le puede sacar, que son los docentes, que son los estudiantes. A los científicos se les incentiva apublicar en revistas científicas y en la docencia universitaria, pero todas esas actividades que tendrían que ver con hacer que el conocimiento que se está generando llegue a quien mayor provecho le va a sacar, no está incentivado.

Parece que ahora todo debe ser breve, rápido o se pierde la atención, ¿han perdido los estudiantes esta capacidad?

No, no lo han perdido y este es un mito mal entendido muy habitual. No es que nuestra capacidad de atención se haya atrofiado, porque nuestra capacidad de atención solo cambia a través de un proceso evolutivo. Lo que ha cambiado es el entorno, ahora tenemos muchas más distracciones, y ese precisamente es el problema. Nuestra capacidad de atención no ha cambiado. Tenemos la que tenemos, pero el entorno nos pone muchos más retos. Podemos hacer analogía con el hecho de que nuestro cerebro, por ejemplo, tampoco ha cambiado porque requeriría de un cambio evolutivo en cuestiones de nutrición. Nuestro cerebro nos hace tender a comer grasas y azúcares, pero siendo conscientes de ello hemos empezado a autorregularnos. Sabemos que tenemos esa tendencia, pero por cuestiones de salud hemos aprendido y no nos comemos uan hamburguesa cada día. Y con la tecnología es lo mismo. Tú tienes un sistema atencional que está basado en atender cualquier estímulo que pueda ser importante, que pueda ser una oportunidad o un riesgo.Y eso implica por lo tanto que la información social es súper importante para tus metas, porque una de tus metas como ser humano social es tener la aprobación del grupo, sentirte arropado, entonces cualquier promesa de una información social que te puede repercutir parece muy interesante. Claro, antes no había móviles, la vida social pues ocurría durante unas horas, luego te ibasa casa, pero ahora no, entonces tu cerebro no ha cambiado, lo que ha cambiado es precisamente el entorno que ahora le traiciona. Y seguramente tendremos que hacer lo mismo que con la comida. Darnos cuenta de ello y aprender a autorregularnos.

Habla de distracciones. En Mallorca muchos institutos han prohibido los móviles, además un grupo de padres ha puesto en marcha una iniciativa para retrasar su uso hasta los 16 años. ¿qué cree que se conseguirá con ello?

Yo creo que la prohibición no es la solución. La solución es la educación. Tenemos que aprender a autorregular, igual que con la comida. Entonces, yo creo que no es una cuestión de prohibir, sino más bien de educar y educar significa también aprender a que hay momentos en que el uso es adecuado y otros momentos no. Y en la escuela habrá momentos en que no es adecuado, quizá la mayoría, pero habrá momentos en los que quizás sí, que una aplicación móvil puede ser muy interesante para alguna actividad de aprendizaje. Hay una serie de malentendidos que las familias los acaban transmitiendo a la escuela, cuando en realidad el uso que se hace en la escuela de la tecnología es el que menos nos tiene que preocupar. El que es preocupante es el que se hace fuera de la escuela, donde la tecnología no está regulada. No señalemos el uso que se hace de la tecnología en la escuela porque el uso de la tecnología en educación tiene mucho potencial. La miopía es otro malentendido, no es que las pantallas produzcan miopía, lo que sabemos que puede incentivar la miopía es mirar algo de cerca mucho tiempo, pero claro, eso significa que leer también provoca la miopía [ríe]. Se entiende por lo tanto que las pantallas son algo malo per se, cuando no, es el uso que les das y es el contenido al que accedes.

Es director de la International Science Teaching Foundation. ¿Cuál es el cometido de esta fundación?

Nosotros trabajamos en investigación y desarrollo sobre el aprendizaje, sobre cómo aprenden las personas con una intención de lo que antes comentaba, transferir conocimiento científico sobre cómo aprenden las personas en las aulas. Nuestra misión principalmente es esa transferencia, tratar de contribuir a que esos conocimientos sobre cómo aprenden las personas lleguen a las aulas, y lo hacemos a través de investigación por un lado, pero sobre todo con formación y desarrollo de recursos que faciliten al profesorado aplicar métodos bien fundamentados en el aula.