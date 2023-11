El portavoz del Govern en el Parlament, Antoni Costa, , ha calificado este jueves como "pacto de la vergüenza" el acuerdo alcanzado en las últimas horas por PSOE y Junts y ha criticado que Pedro Sánchez "no tenga palabra". "Sabemos que va a haber una amnistía con un objetivo claro, que no beneficia a los españoles ni a los ciudadanos de Baleares, para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa, sobrepasando todas las líneas rojas", ha añadido.

El PP ha convocado este domingo una concentración en Palma por "la igualdad de todos los españoles" y para "decir no a la amnistía que se está negociando" y ha animado a los ciudadanos a sumarse a la manifestación organizada este domingo por el PP contra los pactos del PSOE por la amnistía, aunque lo ha hecho recalcando que los comportamientos violentos no serán bienvenidos: "El que quiera armarla que no venga, que se quede en su casa", ha afirmado en la rueda de prensa para presentar el proyecto de Presupuestos autonómicos de 2024.

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha asegurado en declaraciones a Canal 4 que "Sánchez es capaz de todo con tal de mantener la presidencia", y también ha criticado que "el precio para continuar siendo presidente sea a costa de blanquear delitos, delincuentes y deslegitimar el estado de derecho".

Mientras que desde Vox alentan a la "movilización ciudadana", desde el PP han animado en redes a los ciudadanos para acudir a la manifestación programada para el domingo al mediodía ante la sede del PSIB en Palma para protestar contra el acuerdo alcanzado entre Junts y los socialistas.