Antonio Pareja: «Las infecciones asociadas a los cuidados sanitarios son el efecto adverso más frecuente»

Antonio Pareja (Llucmajor, 1956) pronuncia esta tarde el discurso de ingreso en la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears (RAMIB) bajo el título Infecciones asociadas a los cuidados sanitarios. Prevención y control: aislamientos en el que insta a aplicar estrictamente los protocolos para evitar esta problemática

¿Cómo se opta a ser académico numerario de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears (RAMIB)?

Me avalaron tres académicos para entrar en un proceso de selección al que se presentó otro candidato y en cuya votación salí elegido. Luego te dan un tiempo para que prepares tu discurso de entrada en el que te dejan elegir el tema que quieras. Yo elegí el de las infecciones asociadas a cuidados sanitarios en el que he trabajado hasta mi jubilación. Luego otro académico hace una pequeña semblanza del nuevo miembro y valora los aspectos que he destacado de mi discurso. Este es el procedimiento habitual. Hace ocho meses ni se me había pasado por la imaginación llegar a ser académico.

¿Por qué?

Porque es gente de mucho prestigio. Pero me lo propusieron y lo acepté como una culminación a mi carrera ya que estoy jubilado. Las plazas son vitalicias y no se convocan hasta que se produce una baja y yo sustituyo al doctor Francesc Bujosa que falleció en marzo de 2020. Tendré la letra j mayúscula en la academia.

¿Qué función tiene la Reial Acadèmia?

Tiene casi trescientos años de historia, se creó en la época de la Ilustración, y su labor era la de asesorar en asuntos de medicina a la sociedad civil y a las autoridades. En la actualidad emite informes y mantiene una vida académica cultural abierta a la sociedad.

¿Es cierto que se formó en Cuba?

No, yo me licencié en Medicina por la Autónoma de Barcelona y cuando acabé, en el año 1983, acabábamos de pasar por la epidemia del aceite de colza desnaturalizado. Eso despertó mi inquietud por la epidemiología y la Salud Pública, una asignatura que en esos tiempos en las facultades de Medicina no estaba muy bien impartida, no suscitaba ganas de dedicarse a ella. En aquel momento no te podías formar en Epidemiología en este país...

Y entonces decidió formarse en Cuba...

Sí, busqué los centros de prestigio que estuvieran al alcance de mi bolsillo. Como para hacerlo en EE UU precisaba de cinco millones de pesetas que no tenía en esos momentos, me decanté por el Instituto Pedro Kourí de La Habana del que tenía muy buenas referencias. Me fui allí e hice un postgrado de Epidemiología. Luego, al volver aquí entre a trabajar en la sanidad pública e hice la especialidad en Medicina Preventiva y Salud Pública, aunque siempre me he dedicado a la Epidemiología.

¿Es tan buena la sanidad cubana como se presume?

En esa época Cuba no estaba en periodo especial porque la Unión Soviética seguía en pie e inyectaba dinero a todos los países satélites. Por eso la sanidad era muy buena y la Salud Pública como disciplina tenía mucho predicamento. El sistema político daba mucha prioridad a la salud comunitaria.

¿Qué recuerdos guarda?

Que en esos tiempos, en 1986, ya operaban de miopía con la técnica Fedorov, soviética, que usaba el láser, algo que entonces era muy raro y que hoy hacen la mayoría de los oftalmólogos. Y es que a Cuba le resultaba más barato tener a un oftalmólogo formado en esa cirugía que comprar gafas que las tenía que adquirir con dólares y no las podía conseguir por el embargo.

Vamos a hablar de su conferencia de hoy. ¿Qué tema va a abordar?

Voy a hablar de las infecciones asociadas a los cuidados sanitarios pero me voy a centrar fundamentalmente en la estrategia de los aislamientos entendidos como un arma terapéutica. El cirujano tiene el bisturí, el clínico los antibióticos y los epidemiólogos tenemos las técnicas de segregación: los aislamientos, las cuarentenas, las precauciones estándar de ponerse batas, guantes, mascarillas... Voy a hablar de cómo han evolucionado en el ámbito de la atención sanitaria desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Y voy a aprovechar para diferenciar lo que son las infecciones nosocomiales (hospitalarias) de las asociadas a cuidados sanitarios.

¿Y cuál es la diferencia?

Después de 30 años trabajando en un hospital (Son Llàtzer) me he dado cuenta de que definimos las infecciones como hospitalarias porque se producen a los tres días del ingreso del paciente. Si la infección aparece antes de los tres días se considera que viene de la calle. Y eso no es tan así, porque a veces la adquieres en el hospital, pero no la adquieres del hospital. Porque imagínate que viene a verte un vecino con gripe y te la trasmite, por ejemplo, a los cinco días del ingreso. La consideraremos intrahospitalaria pero no lo será. Por eso prefiero asociarlas a los cuidados sanitarios que aparte de los hospitales engloban a Atención Primaria, residencias asistidas por sanitarios, los hospitales de crónicos, centros de diálisis ambulatorios, de rehabilitación... Hay que hablar de infecciones asociadas a cuidados sanitarios. Son el efecto adverso más frecuente dentro de la atención sanitaria, donde siempre hay un riesgo de que se produzca un riesgo colateral a ella.

¿Qué provocan?

Más estancias hospitalarias, más gasto, más problemas, más complicaciones que pueden llegar hasta la muerte del paciente... El problema social y sanitario que provocan estas infecciones es muy importante.

¿Cuáles son las infecciones más habituales que se pueden adquirir en un hospital?

Hay cuatro tipos fundamentales cuya mayor o menor frecuencia varía con el tiempo. Son las infecciones asociadas a la sangre, las que están asociadas a la puesta de un catéter central, un suero, las asociadas a catéteres por dispositivos vasculares, las infecciones respiratorias provocadas durante la intubación. Por ejemplo, cuando estás en la UCI y te intuban para ponerte un respirador. Luego están las heridas quirúrgicas, porque cuando te operan se puede infectar la herida. Y luego las infecciones urinarias que se suelen provocar cuando te sondan. Esas intervenciones que hacemos los sanitarios de ponerte una sonda, un suero, operarte o intubarte las tenemos que hacer con unas precauciones muy buenas para que no generen infecciones que no tenías cuando llegaste al hospital. Y entre ellas también varían.

¿De qué manera?

No es lo mismo operarte de un cáncer de colon, que se llama cirugía sucia porque el colon y el intestino es una zona sucia, que operarte del tiroides que es una cirugía limpia. El riesgo de que se infecte es mucho mayor en el primer caso. Pero si te infectas en una cirugía de tiroides es un asunto mucho más peliagudo porque no es habitual que suceda.

¿Se pueden erradicar totalmente estas infecciones siguiendo escrupulosamente los protocolos establecidos?

Llegar a cero es imposible. Existe lo que llamamos en Medicina un mínimo irreductible, que es una cantidad que difícilmente rebajaremos. Porque en personas vulnerables la misma actuación sanitaria lleva un riesgo. Pero hay que intentar reducir estas infecciones a ese mínimo irreductible.

¿Cuál es el perfil del paciente más susceptible de contraer estas infecciones?

Puede ocurrir en cualquier persona pero se dan más habitualmente en pacientes con enfermedades de base como la diabetes, en la gente mayor con el sistema inmunitario debilitado, grandes quemados, cirugía de urgencia que siempre tienen más riesgo que las programadas.

¿Quién vela porque en los quirófanos se hagan las cosas bien para evitar infecciones?

Los equipos de medicina preventiva o de epidemiología son los que velan por la higiene y la prevención de las infecciones en los quirófanos, la UCI, en las plantas de hospitalización, en la preparación de los medicamentos...

¿Hay estimaciones de cuánta gente fallece por estas infecciones durante los cuidados sanitarios?

En Europa, según datos de la OMS, fallecen cada año entre 37.000 y 40.000 personas de muertes atribuibles directamente a infecciones que no tenían cuando llegaron al hospital o fueron tratados por un sanitario. Y relacionadas indirectamente con esas infecciones, por complicaciones de las mismas, 110.000 muertes más. Y a nivel de tiempo, se calcula que provocan dieciséis millones de días más de hospitalización cada año.

¿Qué medidas básicas propondría para reducir estas cifras tan catastróficas?

Cumplir con los protocolos que hay que son aplicar estrictamente las medidas estándares como ponerse guantes y mascarillas ante los pacientes que sea necesario. Adoptar los aislamientos y separaciones en las infecciones que se sospeche que sean necesarios. Y la tercera medida sería una adecuada higiene del ámbito sanitario que sea, hospitales o centros de salud, en los materiales y las superficies.