Aluvión de reservas de cenas de Navidad en restaurantes de Mallorca: precios por las nubes y se adelantan un mes

Como los turrones a los supermercados, las cenas y comidas de empresa navideñas se celebran cada vez más temprano en Mallorca, tanto es así que muchas ya han empezado a tener lugar esta semana, según los restauradores. “No sé si es porque la gente se lo quiere quitar de encima o por qué es, pero normalmente suelen ser a finales de diciembre y este año empieza a haber comidas y cenas de empresa ya en noviembre”, apunta el presidente de Restauración CAEB, Alfonso Robledo. A pesar de ello, señala que las “semanas más fuertes” son las que preceden a la Nochebuena y que le consta que en muchos locales de restauración “esas fechas ya están cogidas”.

Es un dato que corrobora Vanessa Pradera, propietaria del restaurante Lume&Co, de Gènova. “Hay muchos días clave de diciembre en los que tenemos completo ya”, apunta, y coincide también con Robledo en la anticipación de las empresas para celebrar estos eventos: “El lunes tuvimos una cena con 150 personas, este viernes tenemos una comida con más de cien, y a lo largo del mes tenemos más reservas como esta”, concreta.

¿A qué se debe esta anticipación? La explicación podría estar en que cada vez los grupos que disfrutan de estas celebraciones son más numerosos y buscan los mismos días. Así lo considera Susana Bellafont, secretaria de la Asociación empresarial de Santa Catalina, que destaca que “el año pasado venían grupos de unas 20 o 30 personas, mientras que este año son de unas 40”.

Aumento de los precios

La inflación no parece estar haciendo mella en las reservas, pero ¿y en los menús? Aunque a nivel nacional se ha registrado un aumento de precios de en torno a un 17%, Robledo asegura que “en Mallorca no estamos viendo ninguna subida. Se mantiene una media de entre 25 y 45 euros por comensal”.

El aumento de precios de los ingredientes que se utilizan para estas celebraciones es generalizado, ¿cómo se sostiene? Según el presidente de restauración CAEB, existen varias formas de conseguirlo: optimizando el trabajo y sustituyendo unos productos por otros. Así, explica que algo que funciona muy bien es elaborar un menú cerrado y dar a elegir el segundo plato al cliente, ya que de esta forma, “sabiendo si prefieren carne o pescado, la compra en el mercado es más precisa, te ayuda a saber incluso a cuánto personal necesitas y así, quieras que no, ahorras”.

Además, plantea que recurrir a los productos de temporada es otra forma de conseguirlo: “Son más baratos y así no se asume esa subida. Hay que trabajar mucho en buscar un producto bueno y barato, porque subir, no queremos subir los precios”, asegura. “Nosotros no usamos procesados, ni ultraprocesados, intentamos hacerlo todo con producto de temporada y va muy bien, porque ha subido todo muchísimo”, comparte Pradera. Así, explica que en el restaurante Lume &Co, para no subir los precios esta Navidad, han tenido “que hacer un esfuerzo para hacer unos menús estupendos controlando muy bien los ingredientes”, tanto que se han visto obligados, según cuenta, a cambiar algunos productos, “porque la carne y el pescado han subido muchísimo”.

Bellafont, propietaria de los restaurantes El Puente y Bar Taxi, ambos en Santa Catalina, señala que ha tenido que incrementar unos dos euros el precio de los menús “porque si no, no salían los números ni de casualidad”. Eso sí, asegura no haber hecho ningún cambio en los menús: “Ponemos cada año los mismos, tienen mucho éxito y así los hemos dejado”. Critica que los proveedores este año “se han puesto las botas”. “El año pasado subieron los huevos, la leche...pero ahora ha subido el vino, la cerveza...todo”, recrimina.

Dinero por adelantado

¿Cómo se enfrentan los restaurantes a la preparación de cenas y comidas tan multitudinarias sin riesgos? En la mayoría de casos, pidiendo una cantidad por adelantado, como señala Robledo. “Es fácil trabajar con las empresas, porque de toda la vida funcionamos así y va bien”. A pesar del anticipio que piden para evitar ‘reservas fantasma’, asegura que en estos casos “nunca hay plantones”.

En este sentido, Bellafont se lamenta por no haber pedido nunca nada por adelantado. “Sé que colegas míos lo hacen, pero en Santa Catalina los clientes que vienen son jóvenes y no entienden este concepto”. En este sentido, se queja de que tenía una reserva para 45 personas el 15 de diciembre y que al llamar para confirmar le han dicho que lo habían cancelado. “Está muy feo, porque he dejado de meter reservas en ese día”. Así, sentencia: “Deberíamos acostumbrarnos a cobrar pagos adelantados”.