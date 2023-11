59 menores tutelados se escaparon de los centros de Mallorca a lo largo de un año

De los 464 menores que residían entre mayo de 2021 y junio de 2022 en los diversos centros de acogida de Mallorca, 59 realizaron alguna salida no autorizada. Y una parte de ellos se escaparon en varias ocasiones, hasta registrar un total de 242 fugas. La mayoría se trató de salidas cortas, de menos de un día, y solo en seis de los casos hubo sospechas de que pudieran haber sufrido algún tipo de explotación sexual durante el tiempo en que estuvieron fuera. Son algunos de los datos aportados por un estudio encargado por la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i Adolescéncia Balear (FEIAB), que aglutina a las once organizaciones que gestionan estos centros de acogida. El informe incluye una serie de recomendaciones para tratar de luchar contra este fenómeno, como mejorar la formación de los educadores, aumentar el personal de los centros de alta intensidad educativa (donde se registran la mayor parte de estas salidas no autorizadas), mejorar la coordinación con jueces, fiscales y Fuerzas de Seguridad, y fomentar vínculos afectivos entre los menores, así como incentivar actividades de ocio saludable.

El estudio fue presentado ayer por Pau Alomar y Joan Ferrer, presidente y director técnico de la FEIAB, acompañados por los autores del informe, Romina Perazzolo y Llorenç Gayà, técnica y psicólogo en dos centros distintos.

«Los centros de protección son espacios abiertos», expuso Pau Alomar en su introducción. «Los chicos van a clase y pueden salir y entrar con total libertad. Por eso no nos gusta hablar de fugas, sino de salidas no autorizadas, que es lo que se produce cuando el menor, que tiene que volver a una hora determinada, no lo hace».

El presidente de la FEIAB explicó que la motivación que les llevó a encargar el estudio era «saber qué motiva estas salidas, qué hacen los profesionales en estos casos, y que se puede mejorar para evitarlos».

En el mismo sentido se refirió Joan Ferrer. «Hay que diferenciar entre los centros de protección, donde los menores ingresan porque sus familias no pueden darles el cuidado que precisan, y los centros de internamiento, donde ingresan los menores que han cometido algún delito». Ferrer añadió que este carácter de «centros abiertos» donde se intenta proporcionar una «vida normalizada» hace que en muchos casos las salidas no autorizadas no se puedan evitar. Por ello es importante determinar por qué se producen. Aquí enumeró diversas causas, como «el malestar emocional, porque el menor no está a gusto en el centro, por conflictos con sus compañeros, por una conducta de imitación o por llamar la atención». De ahí la importancia de que los adolescentes quieran estar en el centro. Ferrer recalcó que «cuanto más dura la salida no autorizada, mayor es el riesgo. «Este estudio nos puede mostrar qué podemos hacer para mejorar y reducir ese riesgo».

Un año de estudio

La FEIAB encargó la investigación a Romina Perazzolo y Llorenç Gayà, técnica y psicólogo de dos centros distintos. Entre mayo de 2021 y junio de 2022 recabaron los datos sobre salidas no autorizadas a las once entidades que gestionan todos los centros de acogida de menores de Mallorca.

En ese periodo había 464 menores ingresados en estos centros, De ellos, 59 realizaron 242 salidas no autorizadas. En la mayoría de los casos, un 61%, se trató de escapadas de corta duración, de menos de un día. El estudio destaca que 119 de estas salidas se produjeron en centros de alta intensidad educativa. Casi la mitad fueron llevadas a cabo por solo cinco adolescentes y dos de ellos acumulan 27 y 47 salidas. Respecto al perfil de estos jóvenes, la mayoría (un 62%) eran varones, y más de la mitad tenían 17 años.

Los autores destacaron que en la mayoría de los casos los adolescentes que realizan salidas no autorizadas presentaban malestar emocional, dificultad para gestionar conflictos y baja tolerancia a la frustración.

El informe incluye entre sus recomendaciones fomentar los vínculos afectivos entre los menores acogidos y actividades de ocio saludable, mejorar la formación de los trabajadores para detectar los casos más vulnerables, reforzar las plantillas en los centros de alta intensidad (donde se concentran la mayoría de las salidas no autorizadas) y reforzar la coordinación con fiscales, jueces y Fuerzas de Seguridad.