La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha manifestado su "condena más rotunda a cualquier acto de violencia y amenaza" por la manifestación ultra que tuvo lugar ayer en Madrid y ha cargado contra la "presencia minoritaria" que utilizó "símbolos no constitucionales". No obstante, ha reiterado que "también lo hice cuando se habló de los CDR [los Comités de Defensa de la República catalana] que ahora se quieren amnistiar".

Prohens ha asegurado que la mayoría de manifestantes son "pacificos" y se congregan "de forma respetuosa". Por ello, ha defendido que los ciudadanos "deben poder mostrar su indignación contra quien está rompiendo los consensos básicos", en referencia al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, porque, según considera, "están en todo su derecho siempre que continúe de forma pacífica".

Ayer también fue la segunda noche consecutiva de concentración delante de la sede del PSIB-PSOE de Palma para protestar contra la ley de amnistía que negocia Sánchez con ERC y Junts per Catalunya. A pesar de que no hubo altercados, uno de los manifestantes portaba una bandera neonazi: "Es duro ver banderas nazis ante la sede del PSOE. Esto es muy peligroso. Lo peor es que el PP no condene y blanquee a Vox", declaraba el portavoz parlamentario, Iago Negueruela, ante la segunda jornada de concentraciones ultras ante sus oficinas. "Luego no vale pedir perdón y arrepentirse. Esto hay que cortarlo. No se puede alimentar el discurso del odio", añadió.