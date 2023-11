Vox se conforma con que los padres puedan elegir la lengua de enseñanza de sus hijos a pesar de que su decisión puede quedar en papel mojado porque la última decisión la tendrán los centros educativos y tampoco aclaran qué pasará con los progenitores que opten por esta opción en caso de que los claustros rechacen sus peticiones, aunque advierten al Partido Popular: "En caso de que no fuera aplicada de forma satisfactoria no hemos firmado en ningún sitio que no podamos seguir avanzando e implementando otras medidas". La plataforma Escuela de Todos, conformada por los grupos 'pro-español' PLIS y Societat Civil Balear (SCB), se ha mostrado muy crítica con el acuerdo y rebate por completo las consideraciones de Vox: "En realidad se ha pactado, al dejar la capacidad de decisión en los centros, que la inmersión obligatoria siga vigente en Primaria y Secundaria. Si eligen los centros, no eligen los padres".

Libre elección de lengua: Vox abdica de su promesa estrella y el PP traslada el conflicto a los claustros Vox renunció por completo a su propuesta inicial para llegar a un acuerdo con el PP y decidió asumir los postulados del PP. La ultraderecha pasó de exigir "garantizar la libre elección de lengua de enseñanza en educación infantil y primaria a partir del curso 2024/2025" a contentarse con un simple "en los centros en los que sea posible, y su extensión durante toda la legislatura al resto de centros, siempre respetando la autonomía de centro". Confían en que la aplicación de la libre elección de lengua "tenga éxito" porque "de lo contrario tendremos que implantar otras medidas". Esto supone que, en caso de no estar satisfechos con el desarrollo de la normativa, se reservan el derecho a exigir más contundencia a sus socios: "Esto es una primera propuesta, hasta ahora todos los planes habían sido exigencias". El plan lingüístico del PP y Vox en la educación de Baleares vulnera el Decret de Mínims La portavoz del grupo parlamentario, Idoia Ribas, ha asegurado que mantienen su confianza en que el conseller va a hacer "todo lo que esté en su mano para que este plan sea efectivo" y descartan un cambio de rumbo en la estrategia del PP: "No tenemos ningún motivo para desconfiar que esa medida no vaya a ser adecuada para conseguir nuestro propósito". Sobre la conversación entre la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el líder de Vox, Santiago Abascal, en la jura de Leonor en Madrid para desbloquear el conflicto, Ribas se ha limitado a afirmar que fue "una conversación informal, de pasillo" de la que "no hay nada que trasladar ni a ustedes ni a nadie".