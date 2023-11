Ningún sindicato docente apoya las medidas que plantea el acuerdo firmado por PP y Vox para implantar la libre elección de lengua en los centros educativos de Baleares. Los responsables de ANPE, UOB, UGT Y CCOO han mostrado su total rechazo al conseller de Educación, Antoni Vera, este lunes en la Mesa de Educación, en un encuentro que el principal sindicato en la enseñanza pública, el STEI, ha abandonado a los veinte minutos de empezar al considerar que esta medida supone "un acto grave de irresponsabilidad" y que "no tiene motivos pedagógicos" que la respalden.

Sin embargo, en declaraciones a los medios al finalizar la reunión, el conseller ha defendido la medida y ha insistido en que es "totalmente voluntaria": "Participará quien quiera. Quien no quiera, seguirá igual y ya está", ha asegurado.

Pese a la oposición de todos los sindicatos, el conseller se ha mostrado firme y ha considerado que ni el desdoblamiento ni los grupos flexibles suponen segregación lingüística.

Aunque no ha concretado cómo se desarrollará el acuerdo en los centros educativos, ha asegurado que no vulnera el Decreto de Mínimos y de hecho ha garantizado que para llevar a cabo la medida no se derogará ni se modificará ni este decreto ni la Ley autonómica de Educación (LEIB) ni tampoco la Ley de Normalización Lingüística: "Aún tenemos que hablar de cómo establecemos las reglas del juego en el plan piloto", ha manifestado Vera, que en cualquier caso ha garantizado que el 50% de las asignaturas no lingüísticas se impartirán en catalán.

Con todo, el conseller tampoco ha concretado si el acuerdo firmado con Vox se materializará en forma de decreto, resolución, instrucciones o una orden: "Aún no lo puedo decir, el acuerdo tiene que seguir su curso", ha señalado.