Esperemos que la caza en Palma se limite a los concejales de Vox. Por estas fechas de 1977 se celebró la gran Diada mallorquina en pro de un Estatut d’Autonomia, evocada ahora por el profesor Bartomeu Colom en este diario. Josep Maria Llompart intervino en la Plaza Mayor, denunciando a gritos la marginación del «Catalán, catalán». De inmediato surgieron pitidos entre los veinte mil congregados, que le reclamaban «mallorquín, mallorquín». Y así sucesivamente, durante medio siglo.

La semana en que Letizia ha sido elevada a Reina Madre, las ultraderechas que gobiernan Balears se estrellaban contra una utopía inalcanzable. Lo siento, PP/Vox, no se puede madrileñizar Mallorca de momento. Porque la pugna entre catalán y castellano es una excusa, para transformar al archipiélago en otra barriada de Madrid. A mí también me gustaría liberarme de las monsergas de la beatería nacionalista, a la que nunca me encuentro en las películas en catalán, pero es una tarea inalcanzable.

Nadie va a matar por el catalán, pero nadie va a dejarse matar por el castellano. Y menos que nadie Idoia Ribas, que siempre trabaja a favor del socio rico. Cuántas veces permitirá Vox que su «portaveu», como ahora anhela ser llamada, le tome el pelo en negocios con el PP que siempre acaban cediendo el Govern y el idioma íntegros a los populares. La renuncia a las conselleries y a la libre elección de la lengua solo tienen una firma, la misma que en un mes ha pasado de la exigencia de «extenderla al resto de enseñanzas» a la «voluntariedad». Qué ha obtenido a cambio.

La mala educación de PP/Vox obliga a proponerles ejemplos sencillitos, que puedan entender sin necesidad de dibujos. Convertir a todos los mallorquinistas en madridistas parece deseable desde un punto de vista pragmático, pero se estrella contra la realidad sentimental, y castellanizar a la población infantil es cien veces más complicado. Los gestores antinacionalistas de centros privados ya reciben quejas sobre el drama de separar a amiguitos del alma, o sobre la segregación por idiomas que favorezca un elitismo catalanista en contra del aplastamiento perseguido por los madrileñizadores.

Los elogios brindados a Leonor recuerdan tanto a los vertidos en los setenta sobre su abuelo Juan Carlos I que obligan a la Princesa a seguir la misma senda. Para esquivar errores pretéritos, PP/Vox no han de reincidir en una madrileñización por encima de sus posibilidades económicas. Han de aprender a respetar la esencia del mallorquín, el derecho a no ser empreñado. Gabriel Cañellas apenas pronunciaba la palabra España, país que su conseller Alexandre Forcades ridiculizaba en un pomposo «Reino de España». De hecho, el primer president de Balears reactivó el concepto de «barco de rejilla» donde ahora se quiere embarcar a los indígenas, sin importarle la irritación madrileña. El cañellismo triunfal no era menos conservador que PP/Vox, pero conocía cada palmo del terreno que pisaba.

La semana de la investidura de Leonor de Borbón Ortiz ha desvestido al Govern de Marga Prohens, contemplado con desconfianza antes de asentarse. La presidenta presume de arraigo, pero su legitimidad surge de un «Acuerdo conjunto de PP y Vox para el Gobierno de las Islas Baleares», donde se habla de las «peculiaridades lingüísticas» de Balears, de «imposición lingüística» (por dos veces), «ataques a la unidad de la nación», «manipulación histórica», «fines ideológicos», «adoctrinamiento ideológico», «intromisiones ideológicas», «exclusión del castellano», o de que «el desconocimiento del catalán no penalice».

Para complicar el predicamento de la presidenta, sus edecanes borran los vestigios del homenaje que rindió el lunes a «la comunidad educativa, los sindicatos que evidentemente defienden los derechos de todos los trabajadores». Una declaración de amor de PP/Vox al Stei. Prohens odia demasiado a su gente para liderarla, aunque no tanto como desprecia a su superiora, Francina Armengol.

En la imagen que hoy nos ilustra, una pancarta clave de la marcha palmesana contra la Cumbre Europea del Turismo de Masas Masoquistas. En la lengua propia, «Quina gentada! Sembla es Caló des Moro», los auténticos símbolos locales denunciaron el lunes a otro Govern emperrado en defender solo intereses extranjeros. El Pacto de Progreso también se hizo el sueco, y así acabó.

Reflexión dominical colonizadora: «No construyen casas para los alemanes, sino contra los mallorquines»