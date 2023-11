El Govern ha defendido el acuerdo que ha firmado con Vox para que los padres puedan elegir la primera lengua de enseñanza en las asignaturas troncales. A pesar del enfado por parte del sector educativo, que ha plantado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, y al conseller de Educación, Antoni Vera, el Ejecutivo considera que es un medida "equilibrada" firmada entre populares y ultraderechistas que después se consensuará con las mesas sectoriales. "Los acuerdos los celebran los representantes de Balears en el Parlament, luego en las mesas correspondientes se harán las negociaciones que toquen para implantar los acuerdos. Cada uno tiene su papel, la comunidad educativa lo tendrá sin duda pero cuando le toque", ha expresado Toni Costa, portavoz del Govern.

En este sentido, Costa se ha mostrado sorprendido por la decisión por parte de los sindicatos de no querer reunirse con la presidenta y el conseller. "No sé de que pueden estar en contra ni los argumentos de algunos para oponerse a este acuerdo que cumple con la normativa actual. Es que ni siquiera han querido conocer los parámetros, están en contra, ¿pero en contra de qué?No se han sentado a negociar ni conocer los planteamientos".

Asimismo, el Ejecutivo ha insistido que será la Conselleria de Educación la que estudie como se implantará la medida. "Será la conselleria de Educación, consensuando con la comunidad educativa este acuerdo la que lo implante. La comunidad educativa participará en la implantación, es algo muy importante. Es un acuerdo equilibrado en beneficio de aquellas familias que tendrán la posibilidad de elegir la primera lengua de enseñamiento en aquellos centros donde sea posible", ha manifestado Costa.

La comunidad educativa planta a Prohens

La comunidad educativa se planta ante el Govern después de conocerse que PP y Vox han llegado a un acuerdo en el que pactan que los padres puedan elegir lengua en las asignaturas troncales. Las 34 entidades sociales que estaban llamadas a una reunión esta mañana a las 11:30 horas con la presidenta del Govern, Marga Prohens, han declarado que se sienten "engañados y decepcionados" con el Ejecutivo, sobre todo con el conseller de Educación, Antoni Vera: "Desde la convocatoria anunciada ayer in extremis dejan entrever que hay un acuerdo oculto sin contar con la comunidad educativa".