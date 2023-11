Festividad de Tots Sants | «Venimos por Tots Sants como parte de todo un ciclo»

El silencio y la tranquilidad se apoderaron del cementerio de Palma. Pese a la multitudinaria asistencia que durante el día de ayer registró el camposanto, el ambiente de paz y solemnidad reinó y marcó el día de Tots Sants. Desde primera hora de la mañana, los ciudadanos acudían a visitar a sus seres queridos. A su paso, dejaban una colorida estampa que teñía las lápidas gracias a las decenas de flores depositadas sobre las tumbas.

Presidiendo la entrada del cementerio se encontraba el Árbol de los Recuerdos, en el que cualquiera podía colgar un mensaje y colgarlo del mismo, para posteriormente introducirlos en una cápsula del tiempo biodegradable que irá enterrada bajo el árbol, que se plantará próximamente.

Muchos visitantes cargaban con sillas y enseres para poder pasar con las comodidades necesarias el tiempo deseado junto a sus seres queridos en Son Valentí. Otros decidieron simplemente realizar una corta visita, invadidos por un dolor que no les permitió estar mucho más tiempo en el lugar de descanso de aquellos que ya no están con ellos.

El baño de color que se vivió en el cementerio no fue una casualidad, y tal y como informó Europa Press días antes de Tots Sants, las floristerías no dieron a basto y prácticamente agotaron sus existencias para el día con más demanda del año. La falta de producto local provocó que muchas de las flores tuviesen que ser importadas de otros lugares.

Ante la amenaza de mal tiempo que sobrevolaba la isla debido a la borrasca Ciarán, parece ser que la mística que envuelve esta cita permitió que la jornada transcurriera con normalidad bajo un radiante sol acompañado de una leve brisa que agitaba los ramos de flores colocados sobre las tumbas.

Tots Sants, una visita más

Muchos de los visitantes coincidían en que el día de Tots Sants es simplemente una ocasión más en la que visitan a sus seres queridos, ya que gran parte asegura que suelen acudir regularmente al camposanto. Es el caso de Carmen, quien acompañada de su nuera Àngels aseguraba que tenía «bastantes familiares» enterrados. «Nosotras venimos aquí cada año por esta fecha, aunque también solemos visitarles algunas veces entre semana», explicaba Carmen. «Venimos como parte de todo un ciclo», sentenció Àngels de forma alegre, demostrando que ellas afrontan estos días de manera más positiva.

En otros casos, estas visitas adquieren un matiz más espiritual o sanador, como es el caso de Juana y su hija María, de 70 y 35 años respectivamente. «Nosotras pensamos que cuando quieres a una persona y se va, venir a verla es una buena forma de recordarla y mantenerla entre nosotros», contaba María. Para ellas, como para muchos otros, acudir a esta cita ya «es tradición», aunque reconocen que en días como el de ayer «el ambiente es más emocional, es distinto».

Magdalena representa un caso excepcional. A sus 93 años, acude sola a primera hora de la mañana al cementerio, mientras su familia todavía está por llegar. Vive cerca del recinto, aunque reconoce que madruga para poder acudir antes que su hija: «Tengo que levantarme una hora antes para venir hasta aquí antes que ella, ya que con el caminador voy más lenta «asegura. Y es que su ansia por ser la primera en llegar tiene una explicación; poder hablar un rato con su marido, quien descansa en Son Valentí, a solas. «Me gusta venir y contarle cosas, a solas, porque para mí todavía es mi marido y no quiero perder estos momentos», contaba Magdalena.

Ella misma sentenció con una bonita y única reflexión: «Cuando yo me casé, nos dijimos ‘¡Hasta que la muerte nos separe!’, pero yo no quiero pensar que la muerte nos ha separado, por eso seguiré viniendo a verle». Acude cuando puede al cementerio para «demostrar que no es así».

Recorrido oficial

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, visitó el camposanto realizando un recorrido por su interior, en el que pudo disfrutar de varias actuaciones de violín y guitarra. En un breve discurso, destacó la gran labor de los funcionarios y trabajadores de la Empresa Funeraria de Mallorca, y aseguró que «en los más de 100 días desde mi investidura, me he dado cuenta del trabajo que se hace aquí». También mencionó la importancia del trato humano de los trabajadores con los ciudadanos en un día tan sentido como el de ayer: «El modelo de atención no debe responder a una administración fría. Nuestro servicio está lejos de una actitud mecánica e impersonal». Martínez colocó una corona de flores en la plaza de la Llibertat y en la plaza del Record.

Por su parte, Belén Soto, regidora y presidenta de la Empresa Funerària Municipal (EFM), recordó que el cementerio es un «espacio abierto y de recuerdo», y reconoció la labor y «profesionalidad» de los trabajadores de la EFM.

En el segundo año tras el levantamiento de las restricciones derivadas de la pandemia, la ciudadanía demostró mantener el espíritu de Tots Sants. Durante la jornada de ayer, los miles de visitantes exhibieron que es fundamental mantener a aquellas personas que ya no están, en el recuerdo, ya que de este modo, nunca dejarán de estar.