Julio Velasco deja la jefatura de la UCI de Son Espases

En el día de ayer se hizo oficial que Julio Velasco, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Son Espases, deja el cargo en manos de su segunda Maria Riera, a la que se ha comprometido a apoyar en todo este proceso de transición. Y es que Velasco, que este pasado verano cumplió los 67 años de edad, seguirá activo un tiempo indeterminado más en su desempeño de coordinador de trasplantes del hospital de referencia que, hasta ahora, compaginaba con la jefatura de la UCI.

«Llevo ocho años en la jefatura del servicio, desde el 2015 hasta ahora, ya tengo 67 años y pensé que había que dar el paso a gente más joven. También llevo la coordinación de trasplantes y, al ser dos cargos muy importantes dentro del hospital, pensé que debía traspasar la jefatura de UCI a una persona de confianza como la doctora Maria Riera (la hasta ahora jefa de sección del servicio)», explicaba ayer el propio Velasco.

Admitía asimismo una sensación de cierta ambivalencia tras dejar un cargo que ha ejercido durante los últimos ocho años y en el que sustituyó a la «persona que me lo enseñó todo, Jordi Ibáñez», reconoció.

Ocho años muy duros

«Han sido ocho años muy duros que nos han machacado mucho. Hemos pasado por la pandemia de covid-19 que fue durísima. Afortunadamente hemos ido saliendo poco a poco, pero nos ha dejado marcados a todos los que lo hemos vivido. Han sido unos años muy duros», reiteraba.

Con ese bagaje reciente y por el hecho de cumplir años el pasado verano, Velasco se decidió y comunicó su intención de dejar el cargo a la anterior gerencia de Son Espases, que aceptó su renuncia voluntaria. No obstante, los cambios organizativos provocados por la llegada del nuevo Govern y de una nueva gerente al hospital de referencia (Cristina Granados) aconsejaron retrasar la decisión hasta que, hace tan solo dos días, fue ratificada por la nueva responsable, explicó Velasco.

Pese a estar despidiéndose de sus adjuntos y de otros jefes de servicio del hospital, Velasco reiteró que se mantendría como coordinador de trasplantes, «un trabajo que me gusta mucho y me dedicaré plenamente a él, quedan muchas cosas por hacer todavía. ¿Cuánto tiempo? No lo sé todavía, un tiempo más, pero no mucho más porque ya voy camino de los 68».

Pese a admitir que todavía se ve con fuerzas, también recordó que lleva trabajando en estas labores desde el año 1983 en Son Dureta. «Cuando has asumido tantas responsabilidades, te cuesta un poco dejarlo todo de golpe, por eso pienso que he hecho bien dejando primero la jefatura de un servicio que es muy duro y en el que hemos vivido la pandemia en primera línea», apuntó el ya exjefe intensivista.

Inquietud diaria

Velasco subrayó que Son Espases es un hospital muy asistencial y que, por ello, se llevaba los problemas a casa y que no había día que no llamara para ver cómo iban las cosas, para corroborar que tenían camas suficientes para ingresar a un politraumatizado que llegara de improviso o haciendo cábalas para ver dónde colocaban a los pacientes.

«Todas estas cosas te machacan, te marcan, sobre todo a una persona como yo, que se preocupa. Pero bueno, ahora las traspaso a una persona como Maria Riera que ha estado a mi lado durante mucho tiempo y que últimamente era un apoyo constante. Coordinará el servicio hasta que salga la plaza en propiedad y yo estaré en segunda línea también para ayudarle y aconsejarle en lo que necesite», se ofreció.

Cuarenta años de actividad asistencial en un servicio muy duro en el que se decide en muchas ocasiones la supervivencia o el fallecimiento de los pacientes no pasan desapercibidos para nadie. Velasco es una autoridad dentro de las 45 jefaturas de servicios del hospital de referencia de esta comunidad autónoma y sus opiniones son escuchadas y respetadas. Por ello, desde el Servei de Salut quisieron trasladarle su agradecimiento por la labor que ha llevado a cabo en todos estos años, reconocimiento que también quiso tributarle la actual dirección del hospital de referencia de esta comunidad autónoma.