Acto solidario por Palestina en Palma: «Las familias en Gaza se reúnen en los bombardeos para morir todos juntos»

«Las familias en la Franja de Gaza ya no se esconden de los bombardeos ni buscan un lugar seguro. Se reúnen en una habitación esperando que la bomba no caiga allí. Y si cae, mueren todos juntos. Así no tienen que extrañar a ningún familiar ni echarle de menos». Con esta anécdota cerró Carles Bover, director del corto documental Gaza merecedor de un Goya, el acto solidario con el pueblo palestino que se celebró ayer en la sede de Comisiones Obreras.

Para el documentalista mallorquín, la anécdota pone de manifiesto el «sufrimiento y la forma de padecer la masacre» de los palestinos por parte de Israel, una realidad de los pueblos ocupados como Palestina o Cisjordania que «sufren un apartheid, en los que hay ciudadanos de primera y de segunda y detenciones arbitrarias». Así lo explicó el exalumno del CESAG en el coloquio que se llevó a cabo después de la proyección del documental premiado. El filme no dejó indiferente a ninguno de los cerca de cien espectadores que acudieron al acto, entre ellos algunos representantes de partidos políticos, plataformas ciudadanas y asociaciones vecinales. Toda la recaudación obtenida a través de la taquilla inversa (los espectadores asistieron sin pagar la entrada y al terminar el acto pasaron por taquilla para pagar la cantidad que consideraran) se destinó a la Agencia de Naciones Unidas por la población refugiada de Palestina (UNRWA). Bover se encargó de moderar el coloquio que protagonizaron dos ponentes: la vocal de acción humanitaria en Médicos del Mundo Ruth Díez, y el profesor titular de Antropología en la UIB Alejandro Miquel. Ambos abordaron la crisis humanitaria del pueblo palestino desde perspectivas distintas. Díez se centró en los aspectos sanitarios y destacó que 12 de los 35 hospitales en la Franja de Gaza han cerrado, y muchos tienen falta de suministros eléctricos y médicos: «Los pacientes crónicos y oncológicos están olvidados, las necesidades en salud se han tenido que limitar a atender pacientes con traumatismos, quemados o similares», señaló. A las carencias en los centros sanitarios se le añade que el el 50% de la población es menor de 18 años y las necesidades de la población en materia de salud mental «después de tantos años viviendo continuamente la violencia y los desplazamientos forzados». Por su parte, Miquel hizo un repaso por la historia del conflicto entre ambos pueblos y advirtió de que «cuanto más de derechas se vuelve el estado de Israel, menos legislación se establece en materia de detenciones, que se acaban produciendo de forma arbitraria y sin juicio». El antropólogo recordó que son las «potencias ocupantes» las que deben encargarse del «bienestar de las personas que viven en el territorio que se ocupa». Al hilo de las palabras del docente, Bover apuntó que la «propaganda sionista» ha provocado que los ciudadanos puedan «empatizar, poner cara y saber la vida de las personas israelís secuestradas», mientras que «de Gaza solo se escuchan números que ascienden, que no preocupan a nadie y que solo sirven para pedir pausas humanitarias». Todos reclamaron de forma unánime un alto al fuego antes de la intervención del portavoz de Ciutadans per Palestina-Mallorca, Frederic Guillem, que animó al público a asistir el próximo 7 de noviembre a la manifestación en la plaza del Tubo, la tercera que se lleva a cabo en Palma para pedir «el fin del genocidio».