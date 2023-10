El oligarca ruso Oleg Cherepanov, empresario muy cercano a Vladimir Putin, pone a punto su barco de recreo en Mallorca, denominado Space Y. Se trata de un yate a motor de 46,7 metros de eslora y capacidad para doce huéspedes en seis lujosas cabinas que el empresario encargó en 2007 a los astilleros holandeses Heesen Yachts y posteriormente renovó en 2022, con diseño interior y exterior de Omega Architects.

El yate, con bandera de las Islas Caimán, llegó a Mallorca a finales del pasado mes de diciembre y desde hace dos semanas se somete a una puesta a punto en Palma, en dique seco, en las instalaciones de Astilleros de Mallorca.

Oleg Cherapanov cambia el nombre y la bandera de su yate

El diario digital El Confidencial sitúa a Oleg Cherepanov en el grupo de los empresarios mimados por el Kremlin, con pasaporte serbio desde 2022, lo que le confiere una gran libertad de movimientos, al igual que a su yate, sobre el no pesa ninguna restricción internacional. Oleg Cherepanov es propietario del imperio de la construcción Forum de Ekaterimburgo, que fundó en 2008 con Sergey Vorobiev, un holding especializado en la construcción y gestión de centros comerciales y de negocios con gran actividad en Rusia que también ha desarrollado grandes proyectos internacionales, como el exclusivo Club Villas, un espacio de lujo ubicado en la famosa isla artificial de Dubái en una parcela de 47.000 metros cuadrados con una playa privada de 238 metros.

El yate de Oleg Cherapanov se llamaba Let it be hasta junio de 2022. Hasta el cambio de nombre navegó con bandera de Gran Bretaña (desde marzo de 2011, puesto que tenía su base en el paraíso fiscal de la Isla de Man) y de Barbados (desde diciembre de 2021 a junio de 2022).