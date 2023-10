La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha pronunciado de forma contundente sobre la aplicación de la segregación de alumnos de Baleares por lengua después de que sus socios de Vox confirmaran que "por primera vez fuimos conscientes de estar sentados con un PP con voluntad real" de establecer un plan de actuación en esta línea: "El Estatut de Autonomia y la legislación educativa no permiten que haya segregación".

Prohens ha asegurado que hasta el momento no hay ninguna decisión tomada y ha pedido que no se "adelanten acontecimientos" sobre la negociación con Vox: "Sabemos cuáles son nuestros límites, no se pueden negociar cosas de imposible aplicación si no tenemos los recursos humanos y económicos necesarios".

En este sentido, ha reiterado que el pacto que alcancen con Vox se hará "desde el máximo respeto" al Estatut de Autonomia y escuchando a toda la comunidad educativa. Una comunidad educativa que ya ha pedido una reunión urgente con la presidenta para tratar este tema. Esta misma mañana una veintena de entidades sociales han vuelto a advertir a la dirigente popular que "no puede romper el consenso, dinamitar el modelo lingüístico educativo, atentar contra la cohesión social, sólo por satisfacer a una minoría extremista obsesionada por aniquilar nuestra lengua".

Sin embargo, ha asegurado que "no me gustan este tipo de palabras para hablar de esta materia lingüística" en referencia a la segregación y ha querido enviar un mensaje de "mucha tranquilidad y normalidad" tanto a la sociedad como a la comunidad educativa.