Gabriel Cardona: «El nivel del alumnado en saberes básicos ha caído bastante»

El sector tecnológico hace tiempo que advierte de la falta de estudiantes de ingenierías, ¿cómo están los datos de matrícula de la EPS este curso?

La tendencia a medio plazo, aquí y en toda España, es un descenso de matrículas en los estudios científico-tecnológicos. Aquí este curso sí hemos llenado todas las plazas que ofrecemos, pero justos. Lo que suele o solía ocurrir aquí es que muchos estudios se llenan en terceras, cuartas y quinta listas, con estudiantes con notas de corte más bajas y por tanto se supone que con probabilidades de éxito más bajas (aunque hemos visto que si la nota supera el 10, no hay correlación con las probabilidades de éxito). Este año sí ha habido más preinscripciones como primera opción y ha subido la nota de corte, es un buen indicador. Esperamos que haya menos abandono entre primero y segundo.

Ingeniería Telemática e Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural eran las que arrojaban peores datos, ¿también han mejorado?

En Telemática el pasado año quedaron plazas libres y éste no. Agroalimentaria también se ha llenado con los estudiantes de primera tanda. Estamos en un proceso de cambio del plan de estudios y si todo va bien el próximo curso será un grado renovado tanto en contenidos como en la denominación.

¿Por qué cree que existe esa disonancia entre el interés de los estudiantes por estas carreras y la elevada necesidad del mercado de estos titulados?

Una parte es quizá por desconocimiento sobre la empleabilidad, prácticamente todos nuestros titulados salen colocados y no sé si ese mensaje llega o si los jóvenes lo piensan cuando han de elegir el grado. También son grados exigentes y quien se apunta debe saberlo, pero ahora el tema del esfuerzo pues... no es lo que más predomina.

¿Por qué debe preocuparnos esa carencia de personal cualificado en estas áreas?

Porque es un sector estratégico, cada vez habrá más trabajos de este perfil y si no los producimos nosotros deberemos importarlos; no tendremos acceso a un sector de trabajo muy importante y perderemos libertad: si nuestras empresas tecnológicas no tienen suficiente gente dependeremos de otras empresas. Y llegado el caso las empresas quizás tengan que irse y perderemos el control de tenerlas a nuestro lado.

¿Están descontentos con el nivel con el que llegan los alumnos?

Si uno quiere cursar con éxito grados científicos o tecnológicos debe tener, por ejemplo, una base matemática sólida, y tal y como están las cosas hoy en día es difícil que pueda alcanzarla, entre otras cosas, por las horas semanales que se dedican a ello en los institutos. Algunos alumnos tienen estas dificultades al entrar, lo cuentan y ese mensaje frena a la gente. Probablemente con una mejor formación de base la transición sería más sencilla. Son estudios exigentes, pero el producto que se ofrece es de calidad y esa calidad se paga.

‘Los alumnos llegan cada vez peor preparados’, ¿en este caso la frase hecha es cierta?

A ver, hay un papiro egipcio que ya decía que los jóvenes eran cada vez peores y seguro que mis profesores lo decían de mi promoción. Pero es cierto que en los últimos años hemos notado un descenso, hay un indicador muy claro que son las matemáticas y sí, el nivel ha bajado bastante. Probablemente lo cubren con otras competencias muy útiles, no digo que no, pero para estudios científico-técnicos hace falta una base mucho más sólida, por ejemplo de Matemáticas, que la que ahora tienen. El nivel ha bajado y no se ha compensado con un aumento de la capacidad de esfuerzo y de resistencia a la frustración.

El pasado curso la EPS y la facultad de ciencias de la UIB remitieron una carta a la conselleria de Educación criticando varios aspectos de la LOMLOE. ¿Qué les preocupa especialmente?

Puede agravar la situación de esa bajada de nivel que ya habíamos detectado. Según cómo se aplique la puede mejorar, pero nosotros creemos que, hasta ahora, se corre el riesgo de empeorar. Hay según qué saberes básicos a los que has de dedicar muchas horas o son difíciles de alcanzar. Hay cosas en la ley muy interesantes, como el trabajo de investigación, pero necesitan medios. Implantar ideas buenas sin medios y reduciendo las horas de saberes básicos puede llevar al fracaso.

¿Qué pasó después de que enviaran esa carta?

Nos contactó la conselleria de Educación, nos reunimos y nos pusimos de acuerdo en varias acciones. Ahora la volvimos a reenviar al nuevo Govern pero de momento no nos han dicho nada.

La Conselleria tiene serios problemas para encontrar profesores de Matemáticas y de Informática. No hay. Con el proceso de estabilización han logrado plazas personas sin la especialidad ni ninguna experiencia dando clases de esta materia. ¿Qué consecuencias puede tener eso a la larga?

Es algo muy preocupante. Hay dos componentes detrás. Uno es por lo general la profesión de educación, sobre todo en Secundaria, que es algo muy duro por las condiciones. Cada vez más quien tiene la opción de elegir otro trabajo, lo elige. Habría que valorar más el trabajo que hace el profesorado, poner más medios, pagar mejor... Esto ocurre en general en Secundaria, pero en el caso de Matemáticas yo creo que nos estamos disparando a los pies. Hace unos diez años que estos estudios han pasado de tener una demanda normalita a ser súper demandados, aquí es la segunda o tercera nota de corte más alta.

¿Por qué ese ‘boom’ de las Matemáticas?

Las empresas se han dado cuenta de que los matemáticos tienen un perfil muy conveniente porque de entrada no tienen una formación muy directa que aplicar a su empresa, pero con un corto tiempo de aprendizaje rinden mucho. Muchos estudiantes se van ahora a la privada y mucho menos a Secundaria. Y ahí es donde hacemos cantera: si no tienes buenos profesores de Matemáticas difícilmente tendrás buenos alumnos que opten por este grado ni por cualquier otro científico o tecnológico, ya que las Matemáticas son la base fundamental.

¿Hay gente que no vale para las Matemáticas o gente que ha tenido profesores que no valían para dar clases de Matemáticas?

Hay gente que tiene más facilidad y gente que no. Pero también es verdad que por lo general se han explicado muy mal. Por suerte hay algunas iniciativas, aquí desde la UIB se impulsan, para mejorar la enseñanza de Matemáticas en Primaria, mejorando la formación del profesorado. En Secundaria también. Quizás tu tendencia natural no es hacia las Matemáticas pero si tienes a alguien que te ayuda a pensar puedes entenderlas. La divulgadora Clara Grima siempre lo dice: ‘¿A ti te gustan las matemáticas o todavía no te has dado cuenta?’ Si te gusta pensar, te van a gustar. Lo que ocurre es que normalmente se ha tendido a un tipo de Matemáticas de la memorizar formulitas, del área del paralelepípedo... Después también hay un componente de que socialmente está aceptado decir ‘yo es que no sé nada de matemáticas’, y no pasa nada, cuando una persona de relevancia no diría públicamente ‘yo es que no sé nada de historia de España’ o ‘yo no sé nada de ortografía’.

¿Qué mito o error matemático le da más rabia?

El sorteo con dos letras para el desempate en los procesos de admisión, que no es nada justo porque no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, me hierve la sangre. Y cuando la gente dice ‘matemáticamente’...

¿Persiste la brecha de género en los grados de la Politècnica?

Sí, con variaciones según el grado. En Edificación no, pero en Informática hay muy pocas chicas. En Matemáticas es curioso: antes había un 50% de chicas o más, pero desde que se ha convertido en un grado más demandado, con salida al mundo empresarial y no tanto a la docencia (a un trabajo de servicio social), y con nota de corte más alta y un ambiente más competitivo, parece que algunas chicas se dejen de interesar o se autodescartan y los chicos se interesan más. Es una pena. Las chicas necesitan referentes más cercanos, no Marie Curie: la vecina que estudió biología y trabaja para una farmacéutica o la hija del bar de al lado que estudia informática y que trabajará en Inteligencia Artificial. Una primera generación de chicas tiene que animarse a ir a conquistar este mercado, porque están perdiendo mucho ellas y estamos perdiendo mucho todos como sociedad.

Si una facultad tiene que adaptarse rápido a los cambios y novedades de la sociedad y del mercado es la EPS, ¿cómo lo están haciendo por ejemplo con el boom de la Inteligencia Artificial?

Los profesores se van actualizando y van actualizando los contenidos de las asignaturas. Yo defiendo que frente a un mundo cambiante lo mejor que podemos hacer son formaciones amplias. Ahora parece que todo el mundo tiene que hacer ChatGPT y los modelos de procesamiento del lenguaje, ¿no? Pues esto puede funcionar muy bien para una academia ahora, pero nosotros debemos optar por una formación amplia y dar una buena estructura mental a nuestros titulados para que puedan adaptarse a un montón de situaciones cambiantes. Por supuesto ya enseñábamos sobre Inteligencia Artificial antes del boom de ChatGPT y claro que debemos estar al tanto de la última de las últimas tecnologías, pero eso no debe hacernos perder de vista que para entenderlas antes debemos entender la tecnología de base.