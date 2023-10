Contracumbre por la reunión de ministros de la UE: ‘No’ al «turismo sin límites» que «margina a los residentes»

La cumbre turística que reunirá a 27 ministros de la Unión Europea la próxima semana en Palma puso tras su anuncio en alerta a las diferentes plataformas ciudadanas, que ayer decidieron decir ‘basta’ y oponerse al «turismo sin límites» que «margina a los residentes». Los megacruceros, los jets privados e incluso la ampliación del aeropuerto fueron señalados durante una intensa jornada reivindicativa con la que se dio el sus a una contracumbre que terminará con una manifestación el día 30, a las 19 horas, en la plaza de la Porta de Santa Catalina.

Por la mañana diferentes expertos reclamaron un modelo de turismo «económicamente sostenible» y, más concretamente, una «reducción del número de turistas». Lo hicieron durante la mesa redonda-presencial y online- celebrada en el Estudi General Lul·lià, en la que, bajo el título Menos cruceros, más vida: una lucha global, se trató de recabar datos de investigadores de diferentes ciudades europeas para estudiar de qué manera afrontar la problemática.

La investigadora italiana Francesca Savoldi, Jane da Mosto, de We are here Venice, Christian Kopp, de NABU-Alemania, y Dídac Navarro, de Ecologistas en Acción y STOP Creuers Catalunya, fueron los protagonistas del debate, en el que se expuso cómo los cruceros han establecido «una nueva geometría del poder en la que el puerto impone su ritmo sobre la ciudad», se puso el foco en la contaminación que se desprende de los grandes buques y en cómo afecta a quienes viven cerca. Además se destacó el «gran oligopolio existente gracias al cual solo 4 o 5 se reparten el dinero del negocio».

Sobre esta idea, Savoldi explicó que «unos pocos» controlan el comercio marítimo y el de cruceros, lo que deriva en «un desequilibrio en la relación entre puertos y ciudad, ya que existen, dijo, lobbies «que pueden amenazar al puerto si este no hace lo que las compañías quieren», creándose así una «geometría del poder que crea las condiciones para el déficit democrático» pues el puerto, así, «impone» su ritmo sobre la ciudad.

Jane da Mosto, por su parte, destacó que el turismo derivado de cruceros limita la vivienda en la ciudad y afecta al empleo. «Hay que encontrar una solución, porque no se trata solo de proteger una ciudad, sino de proteger la vida y la prosperidad», sentenció.

El investigador Christian Kopp puso sobre la mesa cuán contaminantes son los megacruceros. Tanto, dijo, «que provocan asma e incluso cáncer» en quienes habitan en un perímetro cercano a las emisiones de los buques. Finalmente, Dídac Navarro fue contundente al decir que los cruceros son «una de las actividades más innecesarias del modelo actual, ya que todo lo que allí se desarrolla se podría hacer perfectamente en tierra sin esta cantidad de emisiones contaminantes».

Menos turistas

Tras el debate, también en el Estudi General Lul·lià, el Fòrum de la Societat Civil presentó una carta dirigida a los ministros europeos de Turismo en la que proponen una serie de propuestas encaminadas a la «necesidad de reducir el volumen de turistas».

Ya por la tarde, las plataformas contra los Megacreuers, contra la ampliació de l’aeroport, antiautopista y la Campanya STOP Jets privats, entre otras, se reunieron en la plaza Quadrado para exponer la problemática ‘transporte y turismo’ y recabar propuestas para ofrecerlas, también en una misiva, a los ministros europeos. Previamente al debate un grupo de personas realizó una performance con la que se trató de expresar «el dolor» que inflige el turismo sin límites.

Los actos de la contracumbre continúan este sábado con diferentes ponencias y una comida popular.