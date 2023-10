El presidente de Vox a nivel nacional, Santiago Abascal, ha enviado un contundente mensaje al Partido Popular en Balears respecto a la libre elección de lengua en las aulas. «Si no llegan al acuerdo con nosotros van a tener que prorrogar la política lingüística de una tal Armengol», advirtió el dirigente de la formación ultraderechista. Asimismo, Abascal señaló que el PP tiene «una responsabilidad» y es la de «cumplir con los acuerdos» y hacer realidad que las cosas cambien y en Balears «vuelva a haber libertad lingüística de manera urgente».

Por otro lado, negó que la formación en las islas no siga las directrices de la dirección nacional del partido, si bien admitió que en un «Estado descentralizado» como España es «difícil» crear una fuerza política nacional que no tenga «diferencias entre un lugar y otro» del país. Así lo sostuvo en el II Foro Económico OK Líderes, que se celebra estos días en Madrid, y donde el presidente de Vox explicó que a su partido le sucede «probablemente» lo que le pasa al PP «en todos los sitios». «Es muy difícil crear un partido nacional, como el de Vox, con la estructura del Estado existente. Porque la lógica del poder político descentralizado lleva a que sea muy difícil, por la naturaleza humana, a crear una fuerza política nacional que no tiene diferencias entre un lugar y otro», explicó durante su intervención.

Abascal puso como ejemplo que el PP en Murcia «dice una cosa del trasvase» y «en otros lugares dicen otra». Por el contrario, «Vox dice lo mismo en Aragón que en Murcia», pero a veces, incluso a su formación, «le puede pasar cosas de esas».

El líder de los ultraconservadores enmarcó las discrepancias con la delegación balear de su partido en que «unos quieren ir más rápido y negociar con más fuerza, nada más grave que eso». Por ello, se mostró «muy tranquilo» y «convencido» de que los diputados de Vox en las islas «van a cumplir con su responsabilidad» y de que habrá acuerdo.

Las declaraciones de Abascal tienen lugar después de que Vox condicionara su apoyo al techo de gasto de 2024 a cerrar con el PP una calendarización para la libre elección de lengua. La dirección central defendió su «firme determinación» a «cumplir» el pacto con el PP para «cambiar el rumbo» de Balears, incidiendo en la necesidad de votar a favor del techo de gasto propuesto.