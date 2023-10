Xisco Cardona: «Vox está cometiendo el mismo error que Bauzá con el TIL»

El Parlament ya tiene su primer tránsfuga de la nueva legislatura. El hasta ahora representante de Vox Xisco Cardona, quien ostentó el cargo de portavoz adjunto en el Parlament hasta hace apenas una semana, comunicó ayer de forma oficial que deja la formación ultraderechista después de ser relegado. Con todo, seguirá como diputado no adscrito a pesar de que la dirección autonómica le ha pedido de forma reiterada que devuelva el acta.

¿Qué ha sucedido para que decida abandonar el partido cuando se cumplen apenas 100 días desde que se firmó el pacto con el PP?

Nosotros teníamos instrucciones claras de respetar el acuerdo de gobierno, pero hubo diputados que no quisieron acatarlo. Madrid no nos ha apoyado a los que cumplimos con nuestra palabra y me ha dejado a los pies del caballo. Quieren un Govern arrodillado y la dirección nacional ha perdido el control total del partido en las islas.

¿Ha pensado en unirse al PP?

No, pero me siento implicado con el pacto de investidura porque lo asumí como propio y considero que ha sido un éxito hasta ahora. A partir de ahora votaré en consecuencia.

¿La dirección autonómica se rebeló contra Madrid?

Esa es una valoración subjetiva, pero desde luego tengo la conciencia tranquila de haber hecho lo correcto. Teníamos que votar a favor del techo de gasto, pero a alguien le ha interesado romper este pacto cuando no había motivo de desencuentro.

¿Hay gente en Vox que quiere romper el pacto con el PP? ¿Por qué tanta beligerancia?

Porque hay personas que, aunque lleven mucho en política, no tienen visión política. Es una estrategia suicida y equivocada porque presionar y chantajear no es el camino. Me parece una actitud muy fuerte y muy poco leal con el PP.

¿Por qué se equivocan en su estrategia?

Están cometiendo el mismo error que José Ramón Bauzá con el TIL porque no hay inteligencia política. El PP ha aprendido de sus errores y entienden que la libre eleccion de lengua se debe hacer de forma pausada porque hay que dotar de recursos, y ahora mismo no los hay.

¿Ha desaparecido la confianza entre PP y Vox?

Cuando hay amenazas la confianza siempre se resiente. La legislatura será muy larga y se les puede hacer muy duro. Ahora mismo no sé qué intenciones más tienen.