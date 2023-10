El IES Arxiduc Lluís Salvador de Palma ha recibido de la mano de Evy Copejans el certificado que lo acredita como ‘European Blue School’ por su trabajo de sensibilización con el mar, que desarrollan desde hace años la Comisión de Medio Ambiente y los departamentos de Biología, Geología y Dibujo de este centro educativo.

El instituto ha recibido el reconocimiento por el proyecto ‘Take a look at the Mediterranean sea’. Una de las actividades de esta iniciativa fue merecedora del tercer premio del concurso ‘Estima Cabrera’ el mismo curso en el que el centro también fue reconocido por la Fundación Ecomar por su contribución a la limpieza de playas.

En relación al último reconocimiento que ha recibido la escuela, la iniciativa de escuelas azules de la Comisión Europea se enmarca en un proyecto de Erasmus+ que en un primer plan piloto ha logrado que se adhieran más de 100 centros de Balears, cuyos certificados entregó la propia coordinadora del proyecto europeo en Palma.