En medio de la crisis entre Partido Popular y Vox por la libre elección de lengua, padres del IES Calvià han pedido al conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, que se satisfaga el derecho de sus hijos, recogido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y por la doctrina del Tribunal Constitucional, a recibir en castellano el 50 por ciento de las clases en castellano, con un mínimo del 25 por ciento y en al menos en una área, materia o asignatura no lingüística troncal.

Así lo comunicó ayer el sindicato PLIS, cercano a Vox, queseñala que «la respuesta del Ejecutivo será la prueba de fuego de si el Govern respeta la obligatoria vehicularidad del castellano y del catalán».

La asociación de profesores no concibe que la conselleria dé largas o se oponga a esta petición: «PLIS no desearía tener que llegar a un nuevo recurso ante el TSJIB, pues la imagen del nuevo gobierno, oponiéndose ante un tribunal, a la petición de padres de que el castellano sea lengua vehicular sería un golpe definitivo a la credibilidad del Prohens y Vera. El PP ha de ir dando pasos hacia delante en conjunción lingüística y no limitarse a la libre elección en primera enseñanza, de 3 a 7 años, y acabar así con la inmersión obligatoria en catalán.

Además, insisten en que «si se oponen a la pretensión de estos padres, quedará claro que el PP es partidario de seguir con la inmersión en catalán en primaria y secundaria, camuflada por la medida cosmética de la libre elección de lengua de 3 a 7 años»

Según recuerda PLIS, el TS ha establecido la doctrina de que, en modelo de conjunción lingüística, vigente tanto en Balears como en Cataluña, es obligatorio que los centros impartan en castellano al menos el 25% del horario lectivo y en al menos en una área, materia o asignatura no lingüística de carácter troncal o de carácter análogo.