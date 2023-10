La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Duran, ha lamentado la beligerancia de Vox respecto a la libre elección de lengua en los colegios: "No había ningún tipo de calendario en el acuerdo de legislatura". La dirigente popular ha defendido al conseller de Educación, Antoni Vera, después de que la líder de Vox, Idoia Ribas, le apuntara directamente en plena crisis con el Govern por "sembrar la duda" sobre la aplicación real de esta medida: "Está centrado en un comienzo de curso que no ha sido fácil, sobre todo después de que la LOMLOE convirtiera a los docentes en simples administrativos, ha recuperado las notas numéricas y ha conseguido que el máximo número de centros de 0-3 años sea gratuito".

Duran ha reiterado que su planteamiento respecto a este tema sigue siendo el mismo y ha defendido sus enmiendas al texto en las que hablaban de "garantizar la libre elección de lengua en Infantil y Primer Ciclo de Primaria para el curso 2024/2025 en los centros que sea posible" y "extender la libre elección de lengua en todas las etapas educativas a partir del curso 2025/2026 y, en todo caso, antes de que acabe la legislatura, sin excluir ninguna de las dos lenguas oficiales". Desde Vox consideran que este redactado es ambiguo y no les aporta ninguna garantía de su cumplimiento. "Creíamos que habíamos llegado a un acuerdo, de hecho estábamos convencidos de que estas eran las enmiendas que habíamos acordado", ha expresado la portavoz popular.

La ultraderecha lamenta que Vera asegurara al Moviment per l’Escola en Català a les Illes ―incluye a sindicatos como STEI o Alternativa Sindicat Docent― que no separarán a los alumnos por aulas según la lengua en una reunión celebrada la semana pasada. Ribas ha confesado esta mañana ante los micros de IB3 Radio ―el partido lleva días sin atender públicamente a los medios de comunicación― que "tenemos dudas" de si la fórmula para la implantación de la libre elección de lengua "va a ser satisfactoria para Vox" y recuerda a Marga Prohens que para que haya estabilidad necesitan que el Govern y el PP "cuente con nosotros en absolutamente todas las actuaciones que lleve a cabo durante la legislatura" porque no gobierna con mayoría absoluta: "Necesitarán siempre los votos de los ocho diputados de Vox"