«Ryanair incumple la política de asiento gratis de los niños con sus padres»

Desde que las aerolíneas empezaron a cobrar por los asientos, llegó el caos a los embarques. Por aquello de que si vas sumando complementos volar en una compañía de bajo coste ya no es tan barato, se opta por aceptar la plaza aleatoria gratuita y luego ya en el avión se negocia con otros pasajeros para poder volar con el acompañante, con la mediación de las tripulaciones y los consabidos pleitos cuando el que pagó por su plaza defiende su derecho a no moverse. Hay una excepción, las reservas familiares: los menores tienen asiento gratis junto a sus padres. En teoría.

Davide de Biase ha comprobado esta semana que Ryanair «incumple su propia política» al respecto y denuncia «la frustración que tienes cuando quieren hacerte pagar por volar sentado con tus hijos».

Hasta cuatro gratuitos

«Mi mujer siempre paga», reconoce el mallorquín y avisa de que la aerolínea irlandesa no es la única que te obliga a pagar, «también lo hace Vueling».

Esta semana De Biase fue el que se encargó de comprar los billetes para la familia, dos adultos y dos menores, con Ryanair para volar a Madrid. En la web de la aerolínea no podía reservar los asientos familiares, a pesar de lo que explicita la propia low cost en su política al respecto: «Es obligatorio que los adultos que viajen con niños menores de 12 años (excepto bebés) reserven un asiento. Se asignará un asiento reservado gratis a un máximo de cuatro niños (de 2 a 11 años) por cada adulto en la misma reserva. Así se garantiza que los padres y los niños puedan sentarse juntos durante el vuelo». En este caso el adulto paga 4 euros por butaca con la tarifa familiar.

«Por la propia normativa aérea no se puede separar a los menores de sus padres»

Se puso en contacto con la aerolínea. Su chat bot fue incapaz de darle respuesta. Tras despachar con la inteligencia artificial le explicó a la agente de Ryanair, también vía chat, que no quería pagar 7,4 euros por asiento, «en total, 30 euros de ida otros 30 de vuelta». Y le recordó la política de la aerolínea con las familias. La trabajadora le recomendó «pagar por la reserva de los asientos tanto para los adultos como para los niños», si se quería asegurar de que no les separaran. En caso contrario «alternativamente, la tripulación asignará los asientos» para que sus hijos no viajen solos.

—«¿Me estás diciendo que la opción de asientos familiares no está disponible?»

—«Exacto. Lo siento, pero en los vuelos nacionales en España Ryanair no ofrece los asientos gratuitos para niños».

La agente directamente le remetió al formulario para poner una reclamación.

«Por la propia normativa aérea no se puede separar a los menores de sus padres», dice De Biase, y critica que "lo que está mal es que se lo permitan. He visto a menores volando solos» cuando se trata de hacer el apaño entre pasajeros y no se logra.

La propia Ryanair dice claramente en su web que «por motivos de seguridad, los niños menores de 12 años deben sentarse junto a un adulto acompañante», remarca.

David se negó a pagar y le han sido asignados las butacas de forma aleatoria. El día del viaje mostrara su conversación con su servicio al cliente para volar junto a sus hijos.