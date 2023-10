El Govern se impacienta ante el ala dura de Vox: «No pactamos imposibles»

«Vox no está pasando por su mejor momento, pero esperamos que se resuelva cuanto más rápido, mejor». Las posiciones maximalistas del ala dura de la ultraderecha, que acaba de recuperar todo el poder del grupo parlamentario, ponen en alerta al Govern de Marga Prohens, que teme una posible rebelión de sus socios a pesar de haber firmado un «acuerdo conjunto para el Gobierno de las Islas Baleares». La grave crisis que se inició este martes en el Parlament ha provocado que la distancia entre ambos partidos se haya agrandado y, por tanto, las posibilidades de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes se reducen a medida que pasan los días: «Es evidente que hace una semana había más confianza en nuestros socios que hoy, dimos por hecho que teníamos un pacto».

El vicepresidente y conseller de Hacienda, Antoni Costa, se muestra contundente y cristalino ―no oculta la preocupación ante la posibilidad de tener que prorrogar los presupuestos― ante la mayor rigidez de sus socios, que han elevado el tono y las exigencias en los últimos días: «Las circunstancias internas de Vox no se si permiten llegar a un acuerdo». Por este motivo, pide a la formación liderada por Idoia Ribas que aclare primero su situación para el «beneficio» de todos los ciudadanos ya que el Ejecutivo autonómico no se plantea ningún plan B: «Lo hemos dicho muchas veces, este Govern cumple con su palabra dada y no se nos puede decir nunca que no seamos previsibles. No pactamos imposibles, sino cosas realistas, y si este Ejecutivo da su palabra y la cumple, lo normal es que piense que los otros están dispuestos a cumplir con la suya».

La clave del intercambio de declaraciones radica en el seísmo que se ha producido dentro de Vox. Después de ser llamado a filas en Madrid, el exportavoz de la ultraderecha Jorge Campos vuelve a estar en el centro de la cuestión y presiona desde todos los frentes para que el partido se mantenga firme en las exigencias al PP. «Nuestros votantes pueden estar la mar de tranquilos porque no vamos a ceder ni un milímetro en la defensa de esa libertad lingüística, cueste lo que nos cueste, porque es una bandera que nunca vamos a arriar», advierte. Con el ascenso de Sergio Rodríguez a portavoz adjunto, la dirección de Vox en las islas vuelve a estar ocupada por el triunvirato de la pasada legislatura, mucho más beligerantes sobre todo en temas de lengua. Balears es la única Comunidad en la que la ultraderecha no ha entrado a formar parte del gobierno autonómico, una decisión que les permite no dar apoyo a todas las medidas que se presente.

Opción realista

El portavoz del Govern lamenta que la crisis actual no se hubiera producido si el PSOE no hubiera «bloqueado» las enmiendas del PP porque «estaban acordadas, pero no se pudieron debatir y aprobar en el Parlament». Así, reitera que la única opción «realista» es la que presentó el grupo parlamentario: «Garantizar la libre elección de lengua en Infantil y Primer Ciclo de Primaria para el curso 2024/2025 en los centros que sea posible» y «extender la libre elección de lengua en todas las etapas educativas a partir del curso 2025/2026 y, en todo caso, antes de que acabe la legislatura, sin excluir ninguna de las dos lenguas oficiales». Desde Vox consideran que este redactado es ambiguo y no les aporta ninguna garantía de su cumplimiento.

Pese a las declaraciones de Costa, desde Vox niegan que hubiera un acuerdo cerrado y siguen situando al PP como único culpable de lo ocurrido por no aceptar su propuesta para la libre elección de lengua. Tras la dura derrota de su propuesta estrella, Vox trató el martes de convencer a los allí presentes de que rechazaban el techo de gasto por cuestiones meramente técnicas ―—«no cumple la normativa de aplicación, que debe ser coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto»—, aunque la diputada Patricia de las Heras acabó por confesar que el problema residía en la actitud y el compromiso del PP: «En el acuerdo no se hablaba de techo de gasto, por lo que no nos pueden atribuir incumplimientos, pero sí había pacto para la libertad de los padres para elegir la lengua de escolarización en todas las etapas educativas». Todo ello, acompañado de un reproche: «Tenían la oportunidad de votar a favor de la proposición. Sin embargo, los titulares hoy son: ‘El PP tumba la libre elección de lengua en las aulas que proponía Vox’. No sé cómo le llama usted a eso si no es incumplimiento».

Sobre los plazos que maneja actualmente el Govern para volver a votar el techo de gasto en el Parlament, el vicepresidente opta por la contención al no tener amarrados los apoyos suficientes: «No se llevará al Parlament para votarlo hasta que haya una voluntad clara de que se aprobará». El PSOE criticó ayer estas palabras del portavoz del Govern: «La votación de los presupuestos no puede depender del tiempo que necesita el PP para cumplir con los deseos de Vox. Entendemos que no quiera repetir el fracaso del martes, pero esta competencia es sólo del presidente del Parlament».

La portavoz adjunta del PP, Marga Duran, aseguró en IB3 que se mantienen «exactamente igual» que en la votación del martes y niega que haya «ningún tipo de cesión» a sus socios: «No entendemos la postura de Vox porque nosotros fuimos claros en la votación».

Los números del Presupuesto

El Ejecutivo volvió a presentar ayer el mismo techo de gasto que hace cinco días, sin ninguna modificación: 6.365,5 millones de euros, lo que supone un incremento de un 6% de gasto (418 millones) respecto al 2023. Asimismo, del aumento de 418 millones, 97 millones proceden de fondos Europeos Next Generation que ya estaban presupuestados en ejercicios anteriores. Así, el gasto nuevo sería de 320, 9 millones.

Se prevé que los ingresos no financieros para 2024 ascenderán hasta los 5.859,4 millones de euros, mientras que los 506,1 millones restantes corresponden a los ajustes de contabilidad nacional. La parte más importante de los ingresos no financieros corresponde a los recursos del sistema de financiación autonómica, con una previsión de 3.963,3 millones de euros (67,6% de los ingresos), un 18,3% más de los recursos previstos para 2023.