"Las soluciones a los problemas complejos no se encuentran, se construyen". De esta manera, aludiendo a la obesidad infantil, concluía ayer tarde el exbaloncestista Pau Gasol su discurso en la clausura de la Reunión de Alto Nivel de la UE para abordar este problema de Salud Pública que ha tenido como escenario el Palacio de Congresos durante los dos últimos días.

En su faceta de presidente de la Gasol Foundation Global Champion para la Nutrición y el fin de la Obesidad Infantil de la UNICEF, el exjugador de los Lakers recordó las charlas que recibía en sus equipos en los inicios de cada temporada, unas charlas en las que se definían los roles de cada jugador para ver cómo podían contribuir al éxito del grupo.

Una filosofía que animó a trasladar a la lucha contra lo que se considera el mayor problema de Salud Pública de este siglo XXI ya que, estimó, "solamente trabajando en equipo podremos conseguir entornos transformadores".

También señaló a las familias como las grandes promotoras del ocio activo de los menores en la primera etapa de sus vidas e instó a adoptar acciones intersectoriales en todos los niveles institucionales para que "todos los niños puedan crecer de forma saludable y plena" y cumplir de esa manera los derechos de la infancia. "La obesidad infantil es una epidemia compleja de origen multifactorial. Por eso hay que sumar fuerzas", reiteró.

El discurso de Gasol precedió al del ministro de Sanidad, José Miñones, que no abundó en los datos ofrecidos sobre las catastróficas consecuencias futuras que tienen los elevados porcentajes de obesidad y sobrepeso infantil que se dan en la sociedad actual ofrecidos en estos dos días de reunión por los expertos , pero sí definió a esta problemática como "un problema grave, una enfermedad grave, y uno de los problemas de salud de mayor calado a los que nos tenemos que enfrentar en los próximos años".

El exceso de grasa entre los menores anticipan más casos de diabetes, de cáncer o de enfermedades cardiovasculares y de problemas de salud mental, por lo que el ministro instó a "promover la cultura de la prevención para poder avanzar en Salud" desde todos los ámbitos y con mayor ahínco desde la cercanía de la acción local y municipal. Miñones se congratuló asimismo de que con encuentros como el celebrado en Palma ha quedado demostrado que "la lucha contra la obesidad infantil está en la agenda europea".

En la segunda jornada de la reunión organizada dentro del semestre de la presidencia española de la UE se celebraron hasta seis mesas redondas en las que se ofrecieron infinidad de datos.

Como el ofrecido por el profesor de la Autónoma de Madrid Oscar Luis Vega, que reveló que si el 12% de los niños españoles padecen obesidad, la mitad de ellos, el 6%, también sufren trastornos mentales provocados por el estigma que conlleva el exceso de grasa entre esta población.

O el mensaje que lanzó Cristina Cadenas, de las universidades de Standford (California, EE UU) y Granada, en la mesa redonda centrada en los beneficios que se consigue con una población infantojuvenil activa ya que está demostrado que realizar 90 minutos de ejercicio tres veces por semana mejora su inteligencia, su rendimiento académico y su flexibilidad cognitiva. "El mensaje es moverse. Porque cada movimiento cuenta", concluyó revelando que el 80% de los niños que hicieron ejercicio en un estudio elaborado con más de tres mil menores redujo su nivel de grasa en las distintas partes del organismo en la que se acumula.

O el espeluznante dato ofrecido por Javier Butragueño, coordinador de Ejercicio de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), que reveló que los menores que no hacen ningún tipo de actividad física tienen una fuerza y potencia similar a la de una persona de 80 años.

O, ya por último, el dato ofrecido por Juana Willumsen, de la OMS, que adelantó que en 2030 habrá 500 millones de nuevos casos de enfermedades provocadas por el sobrepeso cuyo diagnóstico y tratamiento solo en su primer año costará 300.000 millones de dólares.

Hacer más accesibles los alimentos sanos y nutritivos

La consellera de Salud Manuela García también intervino en los discursos de clausura de la reunión celebrada en Palma pese a que inicialmente no figuraba en el programa del evento. Y en su parlamento elogió el Plan Estratégico 2022-2030 contra la obesidad infantil diseñado en este país que persigue reducir en un 25% los actuales niveles de obesidad y sobrepeso (que hoy en día afectan a cuatro de cada diez niños). Aunque echó en falta en esta iniciativa que no contemple ninguna medida para hacer más accesibles los alimentos sanos y nutritivos a los que no pueden acceder las familias más desfavorecidas. García instó a «trabajar en Sanidad en vez de trabajar en Salud» y apostó por priorizar en qué municipios de Balears se debe trabajar más contra esta lacra para aprovechar mejor unos recursos escasos.

También intervino la directora general de Salud Pública, Elena Esteban, quién, tras enumerar todas las acciones que se llevan a cabo en esta comunidad contra la obesidad, destacó la inclusión de los técnicos en Educación Física dentro de las plantillas orgánicas del Servei de Salut.