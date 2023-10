El Parlament vive ahora mismo unas horas críticas por la votación de la iniciativa de Vox para implantar la libre elección de lengua en todas las etapas educativas y los presupuestos. En caso de que el PP no acepte la proposición de Vox para la libre elección de lengua, los socios de Marga Prohens ya han avisado de que tumbarán el techo de gasto. De producirse, se generaría una fuerte crisis entre el Govern y sus socios porque sin este paso el Govern no puede aprobar los próximos presupuestos.

Los populares han registrado esta mañana nuevas enmiendas al texto de sus socios para corregir las presentadas ayer, aunque al hacerlo fuera del tiempo reglamentario necesitan la unanimidad de toda la Cámara. De momento el PSIB-PSOE ya ha anunciado que no permitirá su votación y, por tanto, estas nuevas enmiendas quedarían en papel mojado. El Partido Popular presentó en el último minuto -tenían hasta las 14 horas-. No obstante, la nueva propuesta no convenció a Vox, que ha mantenido en todo momento su posición de fuerza, conocedor de que los populares necesitan su apoyo para sacar adelante el techo de gasto. Vox aprieta para que el texto sea lo más parecido a su propuesta inicial y arrogarse una victoria política de calado.

Los principales dirigentes de PP y Vox han estado en contacto durante toda la mañana, con reuniones entre las partes, para tratar de encontrar una solución, aunque la socios mantienen el pulso: quieren que se apruebe el texto original en el que "garantice la libre elección de lengua en todas las etapas de educación infantil y primaria el próximo curso", esto es hasta los doce años, y también que se extienda a todas las etapas educativas a partir de 2025. Los populares rechazan la primera parte, aunque aceptan la segunda, siempre y cuando se incluya en el redactado que se llevará a cabo "en todo caso, antes de que finalice la legislatura, sin excluir ninguna de las dos lenguas oficiales". Esto sería, de facto, una desactivación de la pretensión de Vox.

En caso de que el PP tumbe la propuesta de Vox en materia lingüística y abra una brecha con sus socios, tiene la posibilidad de sacar adelante el techo de gasto con el apoyo de grupos como Més per Mallorca. Los ecosoberanistas optan por el silencio sobre esta cuestión y no aclaran si están dispuestos a dar su apoyo a los populares, lo que supondría salvar la principal iniciativa legislativa del Govern en estos momentos.