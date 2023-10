Vox acorrala al PP al condicionar los presupuestos con la libre elección de lengua

Tensión máxima entre el Partido Popular y Vox por la aplicación de la libre elección de lengua en la educación y los presupuestos autonómicos de 2024, los primeros del nuevo Govern. En un pulso entre los dos partidos, la ultraderecha ha conseguido que hoy se vote en un mismo pleno del Parlament el calendario para implantar el castellano ocpional en los colegios minutos antes que el techo de gasto, trámite imprescindible para que el Ejecutivo pueda aprobar sus cuentas.

Vox ha conseguido someter hoy a votación que se «garantice la libre elección de lengua en todas las etapas de educación infantil y primaria el próximo curso», esto es hasta los doce años, y también que se extienda a todas las etapas educativas a partir de 2025. El PP solo está dispuesto a aplicar la medida el curso que viene hasta los ocho años. La ultraderecha no aceptaba ayer por la noche esta rebaja y amenaza con tumbar hoy el techo de gasto a los populares. De producirse, se abriría una fuerte crisis entre el Govern y sus socios porque sin este paso no puede aprobar los próximos presupuestos.

Presiones

Como térmometro de la presión que ha recibido el PP, la diputada de Vox e impulsora del texto, Manuela Cañadas, afirmó que hoy «tenemos el privilegio de hacer historia». Un posicionamiento secundado por el líder en la sombra del partido en Balears y diputado nacional, Jorge Campos: «El resultado de la votación revelará si existe voluntad política en favor de la libertad».

En teoría el pleno de hoy debía ser puramente legislativo, con la única votación del techo de gasto, pero el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, en un movimiento táctico incluyó la proposición no de ley de su partido a pesar de que normalmente los plenos legislativos no llevan PNL . Todo ello para que coincidiera el debate sobre la libre elección de lengua con el primer trámite de los presupuestos.― De este modo, la ultraderecha pretende hacer valer sus votos ante el PP en el primer gran pulso político de esta legislatura.

Vox plantea una propuesta de máximos, exigiendo que la libre elección de lengua se aplique hasta los doce años el próximo curso y se extienda a todas las etapas educativas a partir del 2025/2026. La iniciativa no gusta nada al Partido Popular, ya que no ha sido consensuada con ellos y consideran que quién tiene que marcar los tiempos es el Govern. «La portavoz de Vox me presentó la última versión del texto y en reiteradas ocasiones le dije que el Partido Popular no estaba de acuerdo con el contenido de esta iniciativa. El tiempo de cómo aplicar las medidas lo marcará el Govern», explicó hace dos semanas Marga Durán, la portavoz adjunta del PP. Sin embargo, quién está marcando el ritmo es Vox.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, aprovechó ayer un acto en Madrid ante la plana mayor de su partido -incluido el líder nacional del PP., Alberto Núñez Feijóo- para fijar su postura: «Dejamos la libre elección de lengua para el curso que viene en primera educación que va hasta los ocho años. Lo haremos con los medios económicos y materiales, escuchando a los profesores, equipos directivos y sindicatos». La dirigente popular aún no sabía que sus socios iban a redoblar la presión apenas unas horas más tarde.

El Partido Popular presentó en el último minuto -legalmente tenían hasta las 14 horas- sus enmiendas. No obstante, la nueva propuesta no convenció a Vox, que mantuvo su posición de fuerza, conocedor de que los populares necesitan su apoyo para sacar adelante el techo de gasto. Los ultras apretarán hasta el final para que el texto sea lo más parecido a su propuesta inicial y arrogarse una victoria política de calado.

Desde Més per Mallorca se mostraron muy críticos, asegurando que el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, se ha comprometido a aplicar el apartheid lingüístico en los centros educativos de las islas a partir del curso 2024-25. El portavoz de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia, manifestó que el PP dirigido por Marga Prohens «es el brazo ejecutor de las políticas lingüísticas de Vox y de su odio hacia la lengua propia de esta tierra».

Requisito para los profesores

Asimismo, Vox también ha instado al Govern a suprimir el requisito del catalán para todos los profesores. A través de una Proposición No de Ley (PNL) presentada en el Parlament, la formación ultraderechista pide al Ejecutivo «eliminar la imposición del catalán como requisito ineludible para el acceso a la docencia en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, garantizándose que el desconocimiento de la lengua cooficial no penalice en ningún supuesto el acceso a la función pública». Los ultras piden que el conocimiento del catalán pase a ser un mérito en lugar de un requisito.