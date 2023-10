Anuncian en Mallorca desgravaciones del 90% a todas las medidas contra la obesidad infantil

Desgravaciones fiscales del 90% para todas las iniciativas que tengan el objetivo de reducir la obesidad infantil en este país o conseguir que todos los comedores escolares de la Unión Europea ofrezcan al menos una comida saludable al día fueron algunos de los anuncios y objetivos que se marcó Ernesto Gasco, alto comisionado contra la Pobreza Infantil del ministerio de Presidencia durante el debate que abrió ayer la Reunión de Alto Nivel (RAN) organizada por el Gobierno español en el Palacio de Congresos de Palma para avanzar en un marco integral para reducir la obesidad infantil en la UE.

Esta fue la temática de la primera mesa redonda de una reunión que concluye hoy y en la que, tras los discursos de apertura del cónclave realizados de forma presencial por Sandra Gallina, directora general europea de Salud y Seguridad Alimentaria, y Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad, participaron ilustres ponentes como Jacqueline Bowman, representante de la European Association for the Study of Obesity (EASO), Kremlin Wickramasinghe por parte de la OMS o Franco Sassi, director del proyecto Sciencie and Technology in Childhood Obesity Policy (STOP) del Imperial College de Londres.

Y si Sandra Gallina recordó que el 20% de los niños europeos de entre 7 y 9 años padecen obesidad o sobrepeso y que los pronósticos hablan de que en el horizonte del 2030 el 18% de ellos padecerá obesidad, advirtió que 1,3 millones de muertes anuales se producen por patologías asociadas a este exceso de peso. «El 8% de nuestros impuestos se gastan en tratar y prevenir la obesidad, una enfermedad que reduce la esperanza de vida en diez años», añadió. Un problema que en la edad infantil provoca más situaciones de acoso escolar, pérdida de la autoestima y depresión, sumó.

Por su parte, Silvia Calzón señaló a la obesidad como un asunto estratégico para todo Europa ya que se mueve en «cifras pandémicas. Uno de cada tres niños en edad escolar padece sobrepeso u obesidad. Los niños que la sufren multiplican por cinco sus posibilidades de seguir siendo obesos en la edad adulta», detalló la secretaria de Estado revelando que aparte de provocar más diabetes y enfermedades cardiovasculares, la obesidad está detrás de hasta trece tipos de cáncer y es por tanto la primera causa modificable de estas enfermedades tras el tabaco.

Ya en el transcurso de la primera mesa redonda de esta reunión, Jacqueline Bowman, abogó por abordar este problema desde un enfoque de derechos humanos del menor para sortear las reticencias de los Estados a adoptar medidas contra la obesidad toda vez que la atención sanitaria a sus ciudadanos es de su exclusiva competencia. «Tenemos que proteger la salud de los niños y niñas porque tienen derecho a recibir esa protección. Y debe ser una atención primaria y también para los que ya son obesos», subrayó.

El representante de la OMS incidió en esta dirección recordando que en los hogares con más bajo nivel socioeconómico de todos los países de la UE la obesidad está más presente mientras que Sassi, director del proyecto STOP, instó a adoptar políticas contra la obesidad, cuyo nivel de implementación en España es de los más bajos del continente, reveló, para contrarrestar a los «potentes» poderes económicos renuentes a ellas y que han llevado a la UE a un modelo de alimentación condenado al fracaso.