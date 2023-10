Los vecinos de Son Carrió, en el municipio de Sant Llorenç, estaban ayer en vilo ante una preocupante crecida del torrente de Can Amer, que estuvo a punto de desbordarse después de la copiosa lluvia que se descargó el domingo en poco tiempo. Según la Aemet, en Son Carrió cayeron hasta 88,5 litros por metro cuadrado, una cantidad de agua muy importante que puso en alerta a los vecinos de la localidad del Llevant.

Fuentes vecinales denunciaron que, al contrario que en la vecina localidad de Sant Llorenç, donde hace pocos días se presentó el proyecto de reforma de la variante para ampliar la zona de pacificación del torrente, en Son Carrió «no se ha hecho nada» o simplemente se han ejecutado pequeñas actuaciones «pensadas para lluvias de 20 litros» y que no tienen en cuenta los episodios cada vez más frecuentes de lluvias torrenciales asociadas al cambio climático. En concreto, estos vecinos critican que la zona de la possessió de Son Manxo, en la entrada del pueblo por la carretera de Manacor, «es una zona inundable» que «cada vez que llueve provoca inundaciones en la parte alta de la localidad», donde «los imbornales no son suficientes». Por allí transcurre un afluente del torrente de Ses Planes procedente de Sant Llorenç, que en Son Carrió adquiere la denominación de torrente de Can Amer.

Los vecinos están indignados con esta situación y quieren organizarse para reclamar a la administración que ejecute proyectos estructurales que eviten las inundaciones que siempre se producen cuando las lluvias son intensas, una situación «cada vez más frecuente». De momento, quieren iniciar una campaña de recogida de firmas para forzar a la administración a intervenir para mejorar la seguridad de los vecinos y las propiedades.

Cala Millor y Canyamel

Por otro lado, el torrente de Cala Millor y el de Canyamel sí llegaron a desbordarse en momentos puntuales, tal y como informó la la conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas en la red social X (antigua Twitter).

El departamento comunicó que había «efectivos en la zona» y que se dio aviso a los ayuntamientos. Si bien pidió «máxima precaución» a la ciudadanía, especialmente a aquella que se encuentra en las zonas de Llevant y Sur de Mallorca. Pidió a la población «mantener la calma y seguir las recomendaciones» mientras se mantuviera la lluvia.

Son Servera y Pollença

Y es que, la madrugada del sábado terminó con el buen tiempo de las últimas semanas y activó una alerta naranja por precipitaciones que se amplió al centro y Llevant de la isla cuando el día anterior estaba únicamente en aviso el norte y nordeste y la Serra de Tramuntana.

Según datos de la Aemet hasta las 17:30 horas, se registraron 110,4 litros por metro cuadrado en Son Servera (la marca más alta registrada), 54 en Pollença, 53,8 en Porreres, 52,2 en Banyalbufar y 51 en Lluc. Las temperaturas también sufrieron un gran cambio. Las mínimas experimentaron un ligero descenso y las máximas un descenso localmente notable.

Además, las lluvias seguirán marcando el tiempo hoy. Para este lunes se mantiene una alerta amarilla. La Aemet prevé cielo nuboso con chubascos ocasionales y dispersos que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormenta y, en Menorca y en el norte y nordeste de Mallorca ser localmente fuertes, remitiendo y abriéndose claros en las Pitiusas y oeste de Mallorca a lo largo de la tarde. En el norte y nordeste de Mallorca y en la Serra de Tramuntana, está activa la alerta amarilla por 20 milímetros en una hora.

Reservas hídricas

Con todo, el Govern también informó ayer de que las reservas hídricas de Baleares se sitúan al 52%, 6 puntos porcentuales por encima que el mismo mes del año pasado Mallorca, Menorca y Eivissa experimentan incrementos en sus reservas a pesar de las altas temperaturas del mes de septiembre.

De hecho, las reservas hídricas de las Baleares han mostrado una evolución positiva durante el mes de septiembre, situándose al 52%, un aumento de 6 puntos porcentuales respecto al año anterior.