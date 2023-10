Los expertos del sector turístico-náutico se reunirán el día 24 de octubre en el Club Diario de Mallorca para intentar definir una serie de cuestiones realmente vitales para la isla: ¿Qué entendemos por Economía Azul? ¿Qué aporta a la sociedad general el turismo náutico? ¿Cómo ven los expertos el futuro del sector? y lo que también es muy importante y que nunca hay que olvidar ¿Quiénes son nuestros competidores en este tipo de industria turística y qué están haciendo para intentar liderar el mercado?

Lo complejo de la cuestión es cómo encontrar el equilibrio entre aprovechar nuestro recurso turístico principal, el mar, sin acabar por deteriorarlo, sin masificarlo y sin «gentrificarlo» Además, la tendencia socio-ecológica actual, en la que se persigue no causar daño al entorno, pasará en breve a un nivel superior, todavía más avanzado, ya que hay que empezar a remediar lo dañado. No podemos conformarnos con «no ensuciar», hay que empezar a «limpiar» en el sentido más amplio de la expresión, y esto concierne no sólo al agua, sino que también afecta a la industria, a las infraestructuras y sobre todo a la forma en la que se va a afrontar el futuro inmediato.

La importancia de este foro es el trasfondo del debate, puesto que se trata de definir con precisión y margen de tiempo, una industria, la del turismo náutico, y por extensión de todo el turismo insular, para que no se convierta el mar en un parque temático de excesos para uso exclusivo de turistas, impidiendo, como ya empieza a ocurrir en verano, a los residentes disfrutar de sus propias aguas. El presente es claro, hay que alcanzar un equilibrio que tenga su base en la sostenibilidad, ya que la eficiencia económica sin sostenibilidad deja de serlo. El futuro es otra cosa, ya no está tan a la vista y hay que imaginarlo. Por tanto, se hace preciso y urgente un debate serio y un consenso sobre las actuaciones políticas y empresariales que se deben implementar hoy para asegurar la competitividad de la industria turística náutica del mañana.

En el Foro participarán Manuel Ruiz de Elvira, diseñador naval, Isabel Teruel, vicepresidenta del Balearic Marine Cluster, Carlos Morales, arquitecto naval, Peter Brown, director de Global Yachting Group, Jorge Martín, director de la Autoridad Portuaria, Bartomeu Bestard, CEO de Alcudiamar y Diego Colón de Carvajal, CEO de Astilleros de Mallorca.